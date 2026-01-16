¹âÌÚË»á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëDeNA¤Î¼éÈ÷¿Ø¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¡Ö¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¤¬¡¢DeNA¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Î»þ¤«¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾õ¶·È½ÃÇ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼éÈ÷¤ÎÊý¤â³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«ËÍ¤é¤Î»ØÆ³¡¢¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¹Í¤¨Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤¹¤«¤µ¤ºÊÖ¤¹¤È¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐÅû¹á¤¬¥µ¡¼¥É¤Ê¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡¢º´Ìî¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¥ì¥Õ¥È¤È¤Ê¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÂÐ±þ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆâÌî¼ê¤Ç¸À¤¦¤È¡¢²£¤ÎÏ¢·È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·Æâ³°Ìî¤ÎÏ¢·È¤â¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤âµÍ¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹âÌÚ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÁêÅöÌî¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÌÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ç¥Õ¥ë¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤ÏËÒ¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½ÀÆð¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿Ãæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½»þÅÀ¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù