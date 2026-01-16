DeNA¡¦ÁêÀî´ÆÆÄ¡¢ËÒ½¨¸ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì»ØÎá¡ª¡©¡Ö½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Èµ¯ÍÑ¤Ë¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿DeNA¡¦ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬¡¢ËÒ½¨¸ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤«¤éËÒ¤ò1Ç¯´Ö¥»¥«¥ó¥É¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¡¢1Ç¯´ÖÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤âµîÇ¯¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î»þ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÂÎÄ´¡¢ÈèÏ«´¶¤¬Ë¤µ¤ó¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤¦¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù