ÌµÇÛÎ¸¤Î¤»¤¤¯¤·¤ã¤ß1°Ì¡¡±Ø¤äÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù
¡¡ÆüËÜÌ±±ÄÅ´Æ»¶¨²ñ¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢±Ø¤ÈÅÅ¼ÖÆâ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê£¿ô²óÅú¤Ç1°Ì¤Ï¡Ö¼þ°Ï¤ËÇÛÎ¸¤»¤º¤Ë¤»¤¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤¹¤ë¡×¤Î34.7¡ó¡£2°Ì¤ÏÂ¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡ÖºÂÀÊ¤ÎºÂ¤êÊý¡×¤Ç31.9¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÁû¡¹¤·¤¤²ñÏÃ¡¦¤Ï¤·¤ã¤®¤Þ¤ï¤ê¡×¤¬30.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¶¨²ñ¤Ï·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Þ¥Ê¡¼·¼È¯³èÆ°¤ò°ú¤Â³¤¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï1999Ç¯¤«¤é¼Â»Ü¡£25Ç¯ÅÙ¿·¤¿¤Ë¹àÌÜ¤È¤·¤ÆÀß¤±¤¿¡ÖÈâÉÕ¶á¤Ç¤ÎÂÚÎ±¡×¤¬4°Ì¤Ç27.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾è¹ß¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊâ¤¥¹¥Þ¥Û¡¦º®»¨»þ¤ÎÁàºî¡×¤¬5°Ì¡£