¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢¥«¥¹¥È¥í¤È£²Ç¯·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡¡ÊÆÊóÆ»
¡¡ºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ°¤Î£±£±£¹ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥«¥¹¥È¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÁí³Û£±£²£¸£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯±ß¡Ë¤Î£²Ç¯·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼µ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥È¥í¤ÏºÇ¶á£³Ç¯´Ö¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¥«¥Ö¥¹¤Ç·×£³£¶£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£³£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£·ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼é¤Ã¤Æ¤ÏÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Í··â¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Ìî£³¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ·×£¶ÅÙ¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£