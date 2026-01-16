¤Ê¤¼¡ÖÃÏÊý¤ÎÉð»Î¤ÏÍ¥½¨¡×¤Ç¡Ö¹¾¸Í¡¦Âçºä¤ÎÉð»Î¤ÏÌµÇ½¡×¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¿Íµ¤Îò»Ë²È¤¬¸ì¤ë¡ÖÇ½ÎÏ³Êº¹¡×¤ÎÍýÍ³
¡¡¹¾¸Í¤ÎÉð»Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌµÎé¼Ô¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤ÆÅá¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Ê¿Ì±¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¹Ó¡¹¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ÂåÉ÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖÌò½ê¶Ð¤á¤Î¸øÌ³°÷¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¸À¤ÇÉð»Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñÄÅ¤Î¤è¤¦¤Ë»ø¤È¤·¤Æ¤Î°ÒÉ÷¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÈÍ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ä®¿ÍÊ¸²½¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÀ÷¤Þ¤Ã¤ÆÂÄÍî¤·¤¿´úËÜ¤â¤¤¤¿¡£
【写真を見る】「会津藩の武士」の壮絶エピソード　「女たちは、敵の辱めを避けるために……」
¡ØÀÂ¤¤·À¤¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤Îò»Ë²È¡¦ÅÏÊÕµþÆó»á¡Ê1930¡Á2022¡Ë¤Ï¡¢À¸Á°¤ËÃÏ¸µ·§ËÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹Ö±é¤Ç¡ÖÊêÃ¤ÀïÁè¡×¤È¡ÖÂç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð¡×¤ÎÆó¤Ä¤ÎÀïÌò¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Æó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÉð»Î¤ÎÀ³Ê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹Ö±éÏ¿¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¿·´©¡Ø»ä¤ÎËëËö°Ý¿·»Ë¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
´±Î½²½¤·¤¿Éð»Î
¡¡¤È¤³¤í¤ÇÉð»Î¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ°ÒÄ¥¤ê»¶¤é¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÌµÎé¼Ô¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¹¤°Åá¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ë±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÁÀî»þÂå¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í½é´ü¤Î»¦È²¤È¤·¤¿Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤Îµ¤É÷¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤¨¤Æ¡¢Éð»Î¤ÏÉÊ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê´±Î½²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñÄÅÈÍ½Ð¿È¤ÇÎ¦·³Âç¾¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¼Æ ¸ÞÏº¤Ï¡¢ÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç²ñÄÅ¼ã¾¾¾ë¤¬Íî¾ë¤·¤¿¤È¤¤Ï½½ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤¬²óÁÛÏ¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÅá¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ô¤Ï·è¤·¤ÆÉð»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÏ²¿Í¤Î¤Ê¤ì¤Î²Ì¤Æ¤«¤ä¤¯¤¶¤ËÎà¤¹¤ë¤â¤Î¤ÇÉð»Î°ìÈÌ¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤òÉð»ÎÆ»¤È¤«ÉðÍ¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´úËÜ¤ÏÍÙ¤ê¤ä»°Ì£Àþ¤ËÌ´Ãæ
¡¡¤¿¤À¤·Æ±¤¸»ø¤Ç¤â¡¢ÃÏÊý¤ÎÉð»Î¤È¡¢ËëÉÜÄ¾»²¡Ê¤¸¤¤µ¤ó¡Ë¤Î´úËÜ¤¿¤Á¤ÏÊ¬¤±¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼Æ ¸ÞÏº¤¬°é¤Ã¤¿²ñÄÅ¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÈÍË¡¤¬¸·³Ê¤Ç¡¢ÈÍ»Î¤ÏÆ»ÆÁÅª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¡¢Éð»Î¤Îµ¤É÷¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¡¢¹¾¸Í¤Î´úËÜ¤ÏÄ®¿ÍÊ¸²½¤Ë¹üÈ´¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢ËëËö¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂÆ¼å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éð»Î¤È¤·¤ÆÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢Í··Ý¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÙ¤ê¡¢»°Ì£Àþ¡¢Ä¹±´¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¿¾¯¹âµé¤ÊÇÐëß¤Ê¤É¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éð»ÎËÜÍè¤Î½¤Îý¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸æÃã¤Î¿å¤Ë¹¦»Ò¤òã«¤ê¡¢¼ô³Ø¤ò¶µ¤¨¤ë³ØÌä½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÅòÅçÀ»Æ²¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¶¶¤ò¡ÖÀ»¶¶¡Ê¤Ò¤¸¤ê¤Ð¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³ØÌä½ê¤ÏÁ´¹ñ¤Î½¨ºÍ¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÎÓ²È¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤Ï¤ä¤·¤±¡×¤È¸Æ¤Ð¤º¡¢¡Ö¤ê¤ó¤±¡×¤È¸Æ¤Ö°ìÌç¤¬Âç³ØÆ¬¡Ê¤À¤¤¤¬¤¯¤Î¤«¤ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£´úËÜ¤Î»ÒÄï¤Ïº¬À¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤âÉð·Ý¤â¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Âç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð
¡¡´úËÜ½°¤¬¤¤¤«¤ËÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÅ·ÊÝ8¡Ê1837¡ËÇ¯¤ËÂçºä¤ÇÂç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ËÏªÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹²ª³°¤â¾®Àâ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ·ÐºÑ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢Âçºä¤Ç¤Ï¶§ºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ²¼ÁØÌ±¤ÎÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤êÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì±½°¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢É´À«°ìÙä¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ëÃæ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç±öÊ¿È¬Ïº¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÛÌÀ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹æ¤·¤ÆÃæºØ¡£Âçºä¤Ë¤ÏÄ®Êô¹Ô½ê¤¬Æó¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊÒÊý¤ÎÍ¿ÎÏ¤À¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Ì±½°¤Î¶ì¤·¤ß¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢ÀµµÁ´¶¤«¤éÈ¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤¤¤¦¡¢ºÛÈ½½ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤¬½îÌ±¤Îº¤µç¤òºÂ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¼¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËëÉÜ¤ÎÄÃ°µÉôÂâ¥È¥Ã¥×¤¬ÍîÇÏ
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Á¥ã¥Á¤ÊË½Æ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÄÃ°µ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÆ°¤·¤¿Éð»Î¤¿¤Á¤ÎÆð¼å¤Ö¤ê¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¤ª»ø¤¬¤¤¤«¤Ë¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾Ä®Êô¹Ô¤ÎËÙ°Ë²ì¼é¤¬¿Ø³Þ¤ò¤«¤Ö¤êÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¿Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿ÇÛ²¼¤Î¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç±öÀª¤á¤¬¤±¤ÆÅ´Ë¤¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤È¤¦¤Ä¤È¡¢ÇÏ¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÄ·¤Í¤Æ¡¢ËÙ¤ÏÍîÇÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Éð»Î¤È¤·¤ÆÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ç¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÏ½Ñ¤Î·±Îý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤¬¤³¤ì¤Ç¤¹¤«¤éÂ¾¤Ï¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Ù¤·¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎËë¿Ã¤ÏÀïÁè¤·¤¤é¤ó¡Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë»ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ñÄÅÍî¾ë·ìÎÞ¤ÎÈáÏÃ
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤ÏËë¿Ã¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î¤ª»ø¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ñÄÅ¤Ï¸«»ö¤Ê»ÎÉ÷¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èî¸å»ø¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï»ÎÉ÷¤¬¤¢¤ë¤È°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÄÅ¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ä»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ª¤±¤ëÇÔËÌ¤Ç²ñÄÅÈÍ¤ÏÄ«Å¨¤È¤Ê¤ê¡¢¿·À¯ÉÜ·³¤È¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñÄÅÈÍ¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¹¾¸Í»ø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»Îµ¤¤Ï¹â¤¯Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£²ñÄÅÈÍ¤Ï¿·À¯ÉÜ·³¤ËÁþ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÂÍÍ¼«¤é¶à¿µ¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸«¤»¤·¤á¤Î¤¿¤á¤ËÀ¬È²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·»Ë¤Ë»Ä¤ë·ìÎÞ¤ÎÈáÏÃ¤Ç¡ÖÌÀ¼£°Ý¿·¤ÏÌµ·ì³×Ì¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èá»´¤À¤Ã¤¿²ñÄÅÍî¾ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÇò¸×Ââ¤ÎÈá·à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£16ºÐ¡¢17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÇÊÔÀ©¤µ¤ì¤¿Çò¸×Ââ¤ÏÈÓÀ¹»³¡Ê¤¤¤¤¤â¤ê¤ä¤Þ¡Ë¤Ç¼«·è¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤10ºÐ¤À¤Ã¤¿¼Æ ¸ÞÏº¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢²ñÄÅÈÍ¤ÏÅ°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ª·»¤µ¤ó¤Ï³§¡¢¾ë¤ËäÆ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÞÏº¾¯Ç¯¤Î±¿Ì¿
¡¡¼Æ ¸ÞÏº¤Ë¤Ï¡¢¼·¤ÄÇ¯¾å¤Î¼Æ»ÍÏ¯¤È¤¤¤¦¤ª·»¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ÖÅì³¤»¶»Î¡Ê¤È¤¦¤«¤¤¤µ¤ó¤·¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Ç¡Ø²Â¿ÍÇ·´ñ¶ø¡Ê¤«¤¸¤ó¤Î¤¤°¤¦¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤ÊÀ¯¼£¾®Àâ¤òÃø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍìÍÛ¤Î»æ²Á¤ò¹â¤«¤é¤·¤á¤¿¡×¤³¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò¤Î¤Á¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢´±·³¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤ÎÆü¡¢Ç®ÉÂ¤ò´µ¤¤²È¤Ç²é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊäÆ¾ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£¤ªÁ°¤âÉð»Î¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë±©¿¥¤òÃå¤µ¤»¤é¤ì¡¢Åá¤òº¹¤¹¤è¤¦¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ÞÏº¾¯Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤«¤é·ª¤È¤¤Î¤³½¦¤¤¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È²¿µ¤¤Ê¤¤´é¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÆüÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÁÄÊì¡¢Êì¿Æ¤È½÷»ÐËå¤¿¤Á¸Þ¿Í¤ÏÁ´Éô¼«·è¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¾ë¤ËäÆ¤â¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Â¼ê¤Þ¤È¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤Ê¼ÎÈ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÃË¤¿¤Á¡¢¿´¤ª¤¤Ê¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²ñÄÅ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿Éð»ÎÆ»¤Î°äÉ÷
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢²ñÄÅ¤Ç¤Ï¡¢Éð»Î¤Î²È¤Ï¤Ê¤Ë¤«Àï¤¬¤¢¤ì¤Ð°ì²È¤·¤ÆÌÇ¤Ó¤ë¤Î¤¬¡ÖÉð²È¤Î½¬¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àï¹ñ»þÂå¤«¤é¤Î¿´ÆÀ¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Æ²È¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¿ÆÀÌ¤¬Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë´«¤á¤Æ¤â¡¢½÷¤¿¤Á¤Ï¾ë²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉ¾²Á¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¾¸Í»ø¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éð»ÎÆ»¤¬ÃÏÊý¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»§Ä¹¤éÅÄ¼Ë»ø¤¬ÅÝËë¤òÀ®¤µ¤·¤á¤¿¤Î¤â¤½¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Î°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÅÏÊÕµþÆóÃø¡Ø»ä¤ÎËëËö°Ý¿·»Ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕµþÆó¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¤ç¤¦¤¸¡Ë
1930Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÏ¢°ìÃæ¡¢µìÀ©Âè¸Þ¹âÅù³Ø¹»Ê¸²Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡£ÆüËÜ¶áÂå»Ë²È¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØËÌ°ìµ±¡Ù¡ÊËèÆü½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡Ë¡¢¡ØÀÂ¤¤·À¤¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¡ÊÏÂÄÔÅ¯ÏºÊ¸²½¾Þ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¶áÀ¤¤Îµ¯¸»¡Ù¡¢¡Ø¹¾¸Í¤È¤¤¤¦¸¸·Ê¡Ù¡¢¡Ø¹õÁ¥Á°Ìë¡Ù¡ÊÂçÐÇ¼¡Ïº¾Þ¡Ë¡¢¡ØÌ¤Æ§¤ÎÌî¤ò²á¤®¤Æ¡Ù¡¢¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤ÎÀ¤¡Ù¡¢¡ØËü¾Ý¤ÎË¬¤ì¡Ù¡¢¡Ø¸¸±Æ¤ÎÌÀ¼£¡Ù¡¢¡ØÌµÌ¾¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡¢¡ØÆüËÜ»í²Î»×½ÐÁð¡Ù¡¢¡Ø¥Ð¥Æ¥ì¥ó¤ÎÀ¤µª¡Ù¡ÊÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¡Ë¡¢¡Ø¾®¤µ¤¤â¤Î¤Î¶áÂå¡ÙÂ¾¡£2022Ç¯Ë×¡£
