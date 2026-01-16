THE SECOND¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¶à¿µ¥ª¥Á¡ª¡©¡¡·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¾ì¤òÀ©°µ¤¹¤ë¤Î¶Ø»ß¤Ç¤¹¡ª¡×
Ì¡ºÍ¾Þ¥ìー¥¹¡ØTHE SECOND～Ì¡ºÍ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2024¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¤Î¿¹²¼Ä¾¿Í¤¬¡¢Ë´¤Êì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¿¹²¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸Á°Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÊì¿Æ¤Î»ëÎÏ¤¬¡¢µÞ·ã¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä!?
¡ÖÇò´ã¶À¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÅÛ¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ø¤ó¡×¡ÖÇò´ã¶À¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¿Í¡¢¡ÊÆâÍÆ¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢´ã¶À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡¢º£¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¿¹²¼¡£Èà¤ÎÊì¿Æ¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸º¢¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÜÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ã¶À¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤«¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤é¤·¤¤¡£
»ëÎÏ¤ò¶ºÀµÅª¤Ë²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¿¹²¼¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ò¥Ñ¥ó¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö2Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ»ëÎÏ¤¬0.02¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î´ã¶À¥Öー¥à¤ËË°¤¤¿¡×¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö·ë¶É¡ÊÊì¿Æ¤Ï´ã¶À¤ò¡Ë¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤Î¡¢»à¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö50Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¿¹²¼¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¹²¼¤¬¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¶à¿µ¤Ê¥ª¥Á¤Ë·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö»ëÎÏ»à¡©¡×¡Öº£¤Î¤Ï°ìÈÖ¥À¥á¡ª¡×¡Öº£¤Î¤ÏËÜÅö¤ËºÇ°¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¡ÊÅ·¹ñ¤Î¡ËÊì¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¾ì¤òÀ©°µ¤¹¤ë¤Î¶Ø»ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¿¹²¼¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¿¹²¼¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¹ü¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ö¤é¤»¤Æ¡¡¥¢¥Ê¥¿¤À¤±¤¢¤ë¤¢¤ëÈÓÅ¹¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï¡¢1·î12Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Á´4²óÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ø¹ü¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ö¤é¤»¤Æ¡¡¥¢¥Ê¥¿¤À¤±¤¢¤ë¤¢¤ëÈÓÅ¹¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¸Î¤«Ç¾Î¢¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤ÆÎ¥¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¡È¥¢¥Ê¥¿¤À¤±¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¡¢MC¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¡¢±ÊÌî¡¢¼þÊ¿º²¡Ê¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£
