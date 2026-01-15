G-DRAGON¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡ÖPEACEMINUSONE HIGHBALL¡×¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦
¡¡¥ï¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ëG-DRAGON¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡ÖPEACEMINUSONE HIGHBALL¡×¤ò1·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÂæÅì¶è¤Î¼ò²°¡Ö¥ê¥«¡¼¥¢¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¡ÊLIQUOR AND STAR¡Ë¡×¤È¥ê¥«¡¼¥¢¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡PEACEMINUSONE HIGHBALL¤Ï¡¢G-DRAGON¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯4·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¡¢4Æü´Ö¤Ç100Ëü´Ì¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ï¥¤¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡ÖPEACEMINUSONE HIGHBALL¡×¤È¥ì¥â¥ó¤ÈÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¡ÖPEACEMINUSONE RED HIGHBALL¡×¤Î2¼ïÎà¡£¥¿¥Ö¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢PEACEMINUSONE HIGHBALL¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Ö¤Ó¤é¤¬°ìËç·ç¤±¤¿¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢°ìÊÕ¤¬·ç¤±¤¿¥ì¥â¥ó¥¹¥é¥¤¥¹¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ880±ß¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ1·î23Æü¤«¤é1·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï2¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ»ÅÍÍBOX¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
