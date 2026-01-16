¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼Ä¾Á°¤Î2/6¡¦13 ¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç ¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù ¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡ÙÊüÁ÷¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼Ä¾Á° 2·î6Æü¡¦13Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤Ç¡È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡É´ØÏ¢¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È2ºîÉÊ¤òÊüÁ÷¡ª
2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á10»þ54Ê¬¤Ï¡¢´ñºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬ÌÁÍ§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¤ÇÂ£¤ë·æºî¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤òÊüÁ÷¡£2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á11»þ19Ê¬¤Ï¡¢¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥ ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¼ç ¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤òÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡ÊËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë¡£
¡Ú¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¡Û
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾®Àâ²È ¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢´ÆÆÄ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¼ç±é¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¤¬Â£¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î·æºî¡£
5¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ä¶ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¡¢´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¡£¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤È¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¼ç ¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâÅª·æºî¡£µÜÌî¿¿¼é¤¬¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÊüÁ÷¡ª
¡Ú¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Û
¼ã¤¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ÎÈëÌ©¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹©¾ì¼ç¡¦¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¼ç±é¤Ï¡¢20Âå¤ÇÆóÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¡¢¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþËÆ¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤«¤é¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£½Ð±éºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡ØDUNE/¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¡Ê2021¡Ë¡¢¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡Ê2024¡Ë¡£´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ó¥°¡£À½ºî¤Ï¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¡£
ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥«Ìò¤òDa-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¸É»ù¤Î¾¯½÷¥Ì¡¼¥É¥ëÌò¤ò¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤³¤È²ÃÆ£Àé¿Ò¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃæÆÇ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹Ìò¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃæÆÇ¤Î¿ÀÉãÌò¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¤ÎºÇ½é¤ÎµÒ¥³¥ê¥óÌò¤ËGENIC¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¿Í¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤Ë¾¾Ê¿·ò¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¢§¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¡Ê2005Ç¯ ÊÆ¡Ë
¢¡´ÆÆÄ ¡§¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó ¢¡²»³Ú ¡§¥À¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ë¥Õ¥Þ¥ó ¢¡¸¶ºî ¡§¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë
¢¡½Ð±é¡Ê¡ËÆâ¤ÏÆüËÜ¸ì¿áÂØ
¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¡§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡ÊµÜÌî¿¿¼é¡Ë
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ð¥±¥Ã¥È¡§¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¤¥â¥¢¡ÊÉÚß·É÷ÅÍ¡Ë
¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¥Ð¥±¥Ã¥ÈÉ×¿Í¡Ë¡§¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥Ü¥Ê¥à¡á¥«¡¼¥¿¡¼¡ÊÅÏÊÕÈþº´¡Ë
¥¦¥ó¥Ñ¡¦¥ë¥ó¥Ñ ¡§ ¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥í¥¤
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÈþÌ£¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¡Ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡Ë¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¦¥©¥ó¥«¤Î¹©¾ì¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¡ª¹¬±¿¤Ê5¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸«³Ø¤òµö¤¹¡×¡£¥¦¥©¥ó¥«À½¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡É¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¡É¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿5¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÆÃÊÌ¤Ë¹©¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¹¬±¿¤Ê5¿Í¤Î1¿Í¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ð¥±¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¤¥â¥¢¡Ë¤Ï¡¢²È¤¬·¹¤¯¤Û¤ÉÉÏ¤·¤¤²È¤Î°é¤Á¡£¼º¶ÈÃæ¤ÎÉã¡Ê¥Î¥¢¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡Ë¤ÈÊì¡Ê¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥Ü¥Ê¥à¡á¥«¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿²¤¿¤¤ê¤ÎÏ·¿Í4¿Í¤Î7¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÇ¯¤Ë°ìËç¤·¤«¥Á¥ç¥³¤òÇã¤¨¤Ê¤¤¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¥ó¥«¤Î¹©¾ì¤Ï¡¢15Ç¯´Ö¡¢Ã¯°ì¿Í½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ëÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¹©¾ì¡£¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¹©¾ì¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤¿¤Á5¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤È¤Ï¡Ä?
¢§¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2023Ç¯ ±Ñ¡¦ÊÆ¡Ë
¢¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ó¥° ¡¡¢¡¸¶ºî¡§¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë ¡¡¢¡À½ºî¡§¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó
¢¡µÓËÜ¡¦½Ð±é¡§¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥Ó¡¼¡¡¢¡²»³Ú¡§¥¸¥ç¥Ó¡¼¡¦¥¿¥ë¥Ü¥Ã¥È
¢¡½Ð±é¡Ê¡ËÆâ¤ÏÆüËÜ¸ì¿áÂØ
¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¡§¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ê²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÊDa-iCE¡Ë¡Ë
¥Ì¡¼¥É¥ë¡§¥±¥¤¥é¡¦¥ì¡¼¥ó¡Ê²ÃÆ£Àé¿Ò¡¿¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¡Ë
¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¡§¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë
·Ù»¡½ðÄ¹¡§¥¡¼¥¬¥ó¡á¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¡ÊÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡Ë
¿ÀÉã¡§¥í¡¼¥ï¥ó¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¡Ê¾¾Èø½Ù¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¡Ë
¥¹¥é¥°¥ï¡¼¥¹¡§¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ê´ßÍ´Æó¡Ë
¥¦¥©¥ó¥«¤ÎÊì¡§¥µ¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥¹¡ÊËÜÅÄµ®»Ò¡Ë
ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¦¥©¥ó¥«¡§¥³¥ê¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡ÊLynn¡Ë
¥³¥ê¥ó¡§¥Õ¥£¥ë¡¦¥ï¥ó¡ÊÁý»ÒÆØµ®¡ÊGENIC¡Ë¡Ë
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥¦¥©¥ó¥«¤ÎÌ´¤Ï¡¢Ë´¤Êì¤ÈÌóÂ«¤·¤¿À¤³¦°ì¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÅ¹¤ò³«¤¯¤³¤È¡£À¤³¦°ì¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¶õ¤À¤Ã¤ÆÈô¤Ù¤ë¥¦¥©¥ó¥«¤Î¡ÈËâË¡¤Î¥Á¥ç¥³¡É¤Ï¡¢Ä®¤Î¤ß¤ó¤Ê¤òÎº¤Ë¡ª¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¡ãÌ´¸«¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Ä®¡ä¡½¡½¤½¤ÎºÍÇ½¤òÅÊ¤ó¤À¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÁÈ¹ç3¿ÍÁÈ¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥©¥ó¥«¤Î¥Á¥ç¥³¤òÅð¤à¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤È¤¤¤¦¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤â¸½¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤µ¤¢ÂçÊÑ¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¥¦¥©¥ó¥«¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥Í¥Þ¥¯¥é¥Ö¡×¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://kinro.ntv.co.jp