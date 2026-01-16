¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó¤Î¸ÅÌ±²È²þÁõ ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤ÈACEes¡¦Éâ½êÈôµ®¤â»²Àï¡ª¤´Ë«Èþ¤Ï»ÖËã¤µ¤óÎ®µíÐ§¡õ¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥ºº×
ËÜÆü1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ56Ê¬¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡×¤Ï¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó¤Î¿·µï²þÁõ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡ª
7²óÌÜ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤È¤Ê¤ë´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½õ¤Ã¿Í¤Ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤ÈACEes¡¦Éâ½êÈôµ®¡£·úÃÛ¶È¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÃÓºê¤È¼«¾Î¡È¼êÀè¤¬´ïÍÑ¡É¤ÊÉâ½ê¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¥í¥±»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë½ÅÏ«Æ¯¡ª¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÖËã¤µ¤óÆÃÀ½¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÈÍ¼¿©¤â¡£Ãæ¤Ç¤â»ÖËã¤µ¤óÆÃÀ½¤ÎµíÐ§¤Ï¶Ã¤¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤è¤êÁð´¢Ì±Âå¤¬ÅÐ¾ì¡ª»ÖËã¤µ¤óÆÃÀ½µíÐ§¤ËÁð´¢¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡×¤È¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
¢§TVer ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¡ª
https://tver.jp/series/sr7i5pm58w
¢£¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡É»ÖËã¤µ¤ó ¿·µï²þÁõ¥É¥¥å¥á¥ó¥È
ÅìµþÎ¥¤ì¤ÆÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡ÄÃÛ120Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤òºÆÀ¸Ãæ¡ªº£²ó¤Ï¼«¤é¸ÅÌ±²È¥í¥±¤ò»Ö´ê¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Éâ½ê¤È¡¢¤ä¤ëµ¤100¡ó¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤¬»²Àï¤¹¤ë¤â¡Ä»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Êì²°¤ÎÅ·°æÅÉÁõ¡õ¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÅÚÊÉºî¤ê¤ËÀä¶«¡ª¤·¤«¤·Éâ½ê¤¬Áá¡¹¤Ëºî¶È¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦¿Í¤µ¤ó¤âÓ¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç³èÌö¡£
Ï«Æ¯¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¡Ä»ÖËã¤µ¤óÎ®¡¦¿å¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¤¦¤ÞÌ£¶Å½Ì¤ÎÌµ¿åµíÐ§¡¢º½´Î¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¶ÄÅ·ÎÁÍý¤ËÊÑ¿È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤ ¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤À¤é¤±¤Î¥Þ¥ëÈë¥ì¥·¥Ô¡ª