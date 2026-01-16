TBS¡¡ÊÆÂç¼ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Äù·ë¡¡ÆüËÜÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Æ±¤Ç´ë²è¡¦³«È¯
TBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂç¼ê±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Æ±¤Ç´ë²è¡¦³«È¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
TBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖDUNE/¥Ç¥å¡¼¥óº½¤ÎÏÇÀ±¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿Âç¼ê±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢TBS¤¬1²¯5000Ëü¥É¥ë¤ª¤è¤½237²¯±ßÊ¬¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎIP¡áÃÎÅªºâ»º¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÏTBS¤È¶¦Æ±¤ÇÆüËÜÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊ£¿ôËÜ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë´ë²è¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
TBS¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Î»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¡¢IP¤òÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¶Âçºî¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¹½ÃÛ¡¦³ÈÂç¤¹¤ëÎÏ¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë³¤³°ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¶¯¤¤ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
