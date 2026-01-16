°Û¼¡¸µ¤ÎÄ¶Àä¥Ü¥Ç¥£¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¡È¥ß¥Ë¾æ¤ÎÌÖ¥ï¥ó¥Ô¡É¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾×·â
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Û¼¡¸µ¤ÎÄ¶Àä¥Ü¥Ç¥£¡¦¥°¥é¥É¥ë22ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¿åÃå»Ñ¤â¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡2003Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë»³ÅÄ¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ØOhaa¡Ái¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤ÏÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤«¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÔ¤ßÌÜ¤ÎÂç¤¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤âÍú¤¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ö¤Î¾å¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤í¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ÅÄ¤¢¤¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@_.yamada.aiii._¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Û¼¡¸µ¤ÎÄ¶Àä¥Ü¥Ç¥£¡¦¥°¥é¥É¥ë22ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¿åÃå»Ñ¤â¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡2003Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë»³ÅÄ¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ØOhaa¡Ái¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤ÏÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤«¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÔ¤ßÌÜ¤ÎÂç¤¤Ê¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤âÍú¤¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ö¤Î¾å¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤í¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ÅÄ¤¢¤¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@_.yamada.aiii._¡Ë