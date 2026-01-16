¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡ÙÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡ª¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ç¥³¡×´ØÏ¢ºî¤¬¶â¥í¡¼¤Ç2·î¤Ë2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË21»þ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼Ä¾Á°¤Ë2½µÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡×´ØÏ¢¤Î¥Ò¥Ã¥È2ºîÉÊ¤òÊüÁ÷¡£2·î6Æü¤Ï´ñºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬ÌÁÍ§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¡¢2·î13Æü¤Ï¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¼ç¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤òÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¡ßÌÁÍ§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÇÂ£¤ë¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¥¡¼¥¢¡¼¥È¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡2·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾®Àâ²È¡¢¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢´ÆÆÄ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¼ç±é¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¤¬Â£¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ºîÉÊ¡£
¡¡5¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¶ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¡¢´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¡£¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤È¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¼ç¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢µÜÌî¿¿¼é¤¬¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡2·î13ÆüÊüÁ÷¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¡¢¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ÎÈëÌ©¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹©¾ì¼ç¡¦¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢20Âå¤Ç2ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþËÆ¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤«¤é¡¢¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ó¥°¡£À½ºî¤Ï¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥«Ìò¤òDa¡¾iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¸É»ù¤Î¾¯½÷¥Ì¡¼¥É¥ëÌò¤ò¡¢¸µBiSH¤Î¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤³¤È²ÃÆ£Àé¿Ò¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃæÆÇ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹Ìò¡õ¿ÀÉãÌò¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¡õ¾¾Èø½Ù¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¤ÎºÇ½é¤ÎµÒ¥³¥ê¥óÌò¤Ë¡¢GENIC¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¿Í¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤Ë¤Ï¾¾Ê¿·ò¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ò¡¢ËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤Ï2·î6Æü¡¢¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ï2·î13Æü³Æ21»þÊüÁ÷¡£
¡¡2·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾®Àâ²È¡¢¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢´ÆÆÄ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¼ç±é¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¤¬Â£¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ºîÉÊ¡£
¡¡5¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¶ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¡¢´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¡£¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤È¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¼ç¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢µÜÌî¿¿¼é¤¬¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡2·î13ÆüÊüÁ÷¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¡¢¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ÎÈëÌ©¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹©¾ì¼ç¡¦¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢20Âå¤Ç2ÅÙ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþËÆ¤È³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤«¤é¡¢¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ó¥°¡£À½ºî¤Ï¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥«Ìò¤òDa¡¾iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¸É»ù¤Î¾¯½÷¥Ì¡¼¥É¥ëÌò¤ò¡¢¸µBiSH¤Î¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤³¤È²ÃÆ£Àé¿Ò¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃæÆÇ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹Ìò¡õ¿ÀÉãÌò¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¡õ¾¾Èø½Ù¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¤ÎºÇ½é¤ÎµÒ¥³¥ê¥óÌò¤Ë¡¢GENIC¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¿Í¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤Ë¤Ï¾¾Ê¿·ò¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ò¡¢ËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤Ï2·î6Æü¡¢¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ï2·î13Æü³Æ21»þÊüÁ÷¡£