¤Ï¤ë¤Ê°¦¤¬¥â¥Ç¥ë¡¦Netflix¡ØThis is I¡Ù¡¢¡Ö²Æ¤ÎÈâ¡×¡ÖYeah! ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥ê¥Ç¥£¡×¤Ê¤É»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡õËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤Ë
¡¡¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²Æ¤ÎÈâ¡×¡ÖYeah! ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥ê¥Ç¥£¡×¤Ê¤ÉºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»ÈÍÑ³Ú¶Ê12¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³²¼µ×Èþ»Ò¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ØThis is I¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡2007Ç¯¡¢¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¡£À¤´Ö¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¥±¥ó¥¸¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤òµ¤·¤¿ËÜ¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡¦¿¼Ä®¸øÈþ»Ò¡Ø¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿¡¼¡§ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÎÌ¿¤µ¤¨ÍÂ¤±¹ç¤¦¿®Íê´Ø·¸¤È¶¯¤¤å«¤ò¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤òºÌ¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï18ºÐ¤Î¿·À±¡¢Ë¾·î½Õ´õ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ë¾·î¤¬¡¢±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä´ÆÆÄ¤È¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ËÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Âºß¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤òºØÆ£¹©¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÖDiamonds¡ã¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ä¡×¤Ê¤É12¶Ê¤â¤Î¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥¢¥¤¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤ë¡£¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ö²Æ¤ÎÈâ¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¡ÖSWEET MEMORIES¡×¡¢»³²¼µ×Èþ»Ò¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡Ö¤¢¤ÎÌ¼¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¡¢TRF¡Ösurvival dAnce ¡Áno no cry more¡Á¡×¡¢°ÉÎ¤¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡×¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¡ÖMy Revolution¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¾¾±º°¡Ìï¡Ö¤Í¡Á¤¨¡©¡×¡ÖYeah! ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥ê¥Ç¥£¡×¤ÎÁíÀª12¶Ê¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»³²¼µ×Èþ»Ò¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¥¢¥¤¤¬½é¤á¤ÆÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ³¹¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢³¹Ãæ¤¬¥¢¥¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¥¢¥¤¤òÃæ¿´¤ËÍÙ¤ê¤À¤¹¡¢¹¬¤»¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£¤³¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëakane¡£ËÜºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥¡¼¥¢¡¼¥È¤«¤é¤â¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¥¢¥¤¤ÎÅ·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤µ¤Ï¡¢»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¹¬Ê¡ÅÙÁ´³«¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ2·î10Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³²¼µ×Èþ»Ò¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ØThis is I¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
