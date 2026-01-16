¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù4·îÂç·¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ø¡¡¿·MC¤Ë¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡õ¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó
¡¡·ÐºÑ¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤¬¡¢2006Ç¯4·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é´Ý20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÂç¤¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÈÖÁÈ½é¤ÎMC¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¸¶ºî¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙÅù¿ÈÂç¤ÎÆü¾ï¤ò¤È¤é¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºî²È¡¦Â¼¾åÎ¶¤ÈÇÐÍ¥¡¦¾®ÃÓ±É»Ò¤¬»þÂå¤ÎÀèÃ¼¤òÁö¤ë´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î·ÐºÑ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡É¤È¤·¤Æ·Ð±ÄÁØ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ëMC¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ20ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¡£¤½¤Î¸å¤â»þÂå¤ò±Ô¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ëÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹È¯É½¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÊ¸³Ø³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶â¸¶¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡£Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢¼«¿È¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥á¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤Ï¡Öºî²È¤Ï¡¢»à¤Ê¤º¡¢¤¿¤ÀÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¶â¸¶¤Ï¡Ö´°Á´¤ÊÌç³°´Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÁª¥ß¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬½çÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÁª¤ò¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Îµ¤³µ¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤È¼èºàÍß¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¤´Ç¤Ì¿¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤òÃúÇ«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤²¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¤Ï¡¢4·î2Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¶â¸¶¤Ò¤È¤ß
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤ÇÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ª2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¡¢º£¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤â¤Ã¤È¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë3¿Í¤¯¤é¤¤¤Îºî²È¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢3¿Í¤Îºî²È¤¬Æ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤ÈÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤«¤³¤Î¿Í¤È¤«¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî²È¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤È¡¢½çÅö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¤â¤¦Ê¢¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¤â¡¢3¿Í¤Îºî²È¤¬Æ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤ÊÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´°Á´¤ÊÌç³°´Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÁª¥ß¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬½çÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÁª¤ò¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Îµ¤³µ¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤È¼èºàÍß¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¢£¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¤´Ç¤Ì¿¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤òÃúÇ«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤²¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿§¡¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬»ä¤Ï¤´¤¦¤Ä¤¯¤Ð¤ê¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤äµ¤¤Å¤¤ò¶Êºî¤ê¤Ë¤âÅ¾ÍÑ¤µ¤»¤è¤¦¤È¸×»ëâ¾¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ªËö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾®ÎÓ»Ë·û¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÊóÆ»¶É¡Ë
20Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢Â¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿ÈÖÁÈ¤Îº¬´´¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤òÂª¤¨¤ÆÊÑ³×¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Î¤Ïºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡£ÆÈÆÃ¤Ç±Ô¤¤´¶À¡¢·ãÎõ¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¤Î²òÀâ¤òÎ¶¤µ¤ó¤¬¼¹É®¤·¡¢Î¶¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¤Î¾®Àâ¡Ø¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Î²òÀâ¤ò¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¼¹É®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¡ÈÊª¸ì¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¿Í¤¬²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢³ØÀ¸¸þ¤±µ¯¶È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Çº£¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢°ÛÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¥È¥Ã¥×¤Ë¤É¤¦ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡»ä¤âº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯À¤³¦¤ò¡¢¶¦¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤è¤¦¡£¡×¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¼«Ãø¤Î´©¹Ô¤Ë´ó¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¤Ï¡¢·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¡¢·ãÊÑ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡¢´ë¶È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¸¶ºî¡Ø¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙÅù¿ÈÂç¤ÎÆü¾ï¤ò¤È¤é¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºî²È¡¦Â¼¾åÎ¶¤ÈÇÐÍ¥¡¦¾®ÃÓ±É»Ò¤¬»þÂå¤ÎÀèÃ¼¤òÁö¤ë´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î·ÐºÑ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡É¤È¤·¤Æ·Ð±ÄÁØ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÖÁÈ½é¤È¤Ê¤ëMC¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¸½ºß¥á¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤Ï¡Öºî²È¤Ï¡¢»à¤Ê¤º¡¢¤¿¤ÀÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¶â¸¶¤Ï¡Ö´°Á´¤ÊÌç³°´Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÁª¥ß¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬½çÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÁª¤ò¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Îµ¤³µ¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤È¼èºàÍß¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¤´Ç¤Ì¿¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤òÃúÇ«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤²¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¤Ï¡¢4·î2Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË23»þ6Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¶â¸¶¤Ò¤È¤ß
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×¤ÇÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ª2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¡¢º£¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤â¤Ã¤È¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë3¿Í¤¯¤é¤¤¤Îºî²È¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢3¿Í¤Îºî²È¤¬Æ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤ÈÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤«¤³¤Î¿Í¤È¤«¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî²È¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤È¡¢½çÅö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¤â¤¦Ê¢¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¤â¡¢3¿Í¤Îºî²È¤¬Æ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤ÊÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´°Á´¤ÊÌç³°´Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÁª¥ß¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬½çÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÁª¤ò¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Îµ¤³µ¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¡¢¹¥´ñ¿´¤È¼èºàÍß¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¢£¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¤´Ç¤Ì¿¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤òÃúÇ«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤²¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿§¡¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬»ä¤Ï¤´¤¦¤Ä¤¯¤Ð¤ê¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤äµ¤¤Å¤¤ò¶Êºî¤ê¤Ë¤âÅ¾ÍÑ¤µ¤»¤è¤¦¤È¸×»ëâ¾¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ªËö±Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¾®ÎÓ»Ë·û¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÊóÆ»¶É¡Ë
20Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡Ø¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡Ù¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢Â¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤È¾®ÃÓ±É»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿ÈÖÁÈ¤Îº¬´´¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤òÂª¤¨¤ÆÊÑ³×¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Î¤Ïºî²È¡¦¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¡£ÆÈÆÃ¤Ç±Ô¤¤´¶À¡¢·ãÎõ¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡Ù¤Î²òÀâ¤òÎ¶¤µ¤ó¤¬¼¹É®¤·¡¢Î¶¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¤Î¾®Àâ¡Ø¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Î²òÀâ¤ò¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¼¹É®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¡ÈÊª¸ì¡É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1¿Í¤¬²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢³ØÀ¸¸þ¤±µ¯¶È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Çº£¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢°ÛÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¥È¥Ã¥×¤Ë¤É¤¦ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡¡»ä¤âº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯À¤³¦¤ò¡¢¶¦¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤è¤¦¡£¡×¶â¸¶¤µ¤ó¤¬¼«Ãø¤Î´©¹Ô¤Ë´ó¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¤Ï¡¢·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¡¢·ãÊÑ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡¢´ë¶È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£