¡ÖÇ¯²¼¤Î»Ø¼¨¤òÌµ»ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¼çÄ¥¡×70Âå¤Î¿·¿Í¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë40ÂåÃËÀ¡Ú¸åÊÔ¡Û
¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÊ¡»ã¤Î¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¯40ÂåÃËÀ¡£¿Í¼êÉÔÂ¤òÍýÍ³¤ËËÜÉô¤Î¿¦°÷¤¬¼¡¡¹¤È¸½¾ì¤Ø¤È½Ð¸þ¤µ¤»¤é¤ì¡¢ËÜÉô¼«ÂÎ¤âº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¼«¿È¤â°ÛÆ°¤Ç¡Ö£¶¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ë¥Ñ¡¼¥È1¿Í¤È»ä1¿Í¤Î2¿ÍÂÎÀ©¡×¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃËÀ¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÄê»þ¤Ç¾å¤¬¤ë¡£Æ±¤¸ÄÂ¶â¤Ç¤â»Å»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï´ÊÃ±¤Ê¶ÈÌ³¤Î¤ß¡£¤½¤Î¤¯¤»¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤Æ¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¸½¾ì¤¬º®Íð¤¹¤ë¤ÈÊ¸¶ç¤À¤±¸À¤¦¡×
»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤À¤±ÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬³Ú¤ò¤·¤ÆÆ±¤¸ÄÂ¶â¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ¾òÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶áÆþ¼Ò¤·¤¿¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤â¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¸½¾ì¤Î¤ä¤êÊý¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¡×
ÃËÀ¤Ï¤³¤Î¿·¿Í¿¦°÷¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö70Âå²á¤®¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡£Ç¯²¼¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¸½¾ì¤Î¤ä¤êÊý¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¡×
Åê¹Æ¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿¦°÷¤¬¤½¤Î¿·¿Í¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤À¤í¤¦¡£Ç¡²¿¤È¤â¤·¤¬¤¿¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¡Ö¿ÈÂÎÈèÏ«¤Ï¿²¤ì¤Ð¼£¤ë¤¬¡¢Àº¿À±ÒÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤¯¤é¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤âºÎÍÑÇ¯Îð¤Ï¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸70Âå¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤µ¤º³èÌö¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¤ÏÂçÀª¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°é¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¿·¿Í¤Ïº¤¤ê¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤Î»´¾õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Óº£ÅÙ¤³¤½¼¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¯°ìÊý¤Ç¡¢·òµ¤¤Ë¤â²þÁ±¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ¾¿¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤¿°ì¤«¤é»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ðº£¤Î¿¦¾ì¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤ÃËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤³¤½¡¢ÁÈ¿¥¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î¿¿Ùõ¤ÊÁÊ¤¨¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«Íý»öÄ¹¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
