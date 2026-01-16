ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÇWÇÕ»öÁ°¥¥ã¥ó¥×¤Ø¡¡½ëÇ®ÂÐºö&´Ä¶Å¬±þ¡ÄÂè2Àï¤Î³«ºÅÃÏ¤¬µÞÉâ¾å
¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¤ÏÂè2Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë
¡¡6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î»öÁ°¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤¬ÍÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬1·î15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÏ¤ÏÂè2Àï¡¦¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Î³«ºÅÃÏ¡£¥á¥¥·¥³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï5·î31Æü¤Ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¡Ë¤òÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£6·î¾å½Ü¤«¤éÆ±ÃÏ¤Ç»öÁ°¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î¸åËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤à¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö6·î20Æü¸á¸å10»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¸á¸å1»þ¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Î³«ºÅÃÏ¡£É¸¹â540¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢6·î¤Ë¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35ÅÙÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¡£»î¹ç¼«ÂÎ¤Ï¸á¸å10»þ¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤¿¤á½ë¤µ¤ÏÏÂ¤é¤°¤¬¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë½ëÇ®ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î´Ä¶¤À¡£¤Þ¤¿³«ºÅÃÏ¤Î´Ä¶¤äµ¤¸õ¤ò»öÁ°¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕÁÈ¤ßÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸FÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÂ¾¤Î¸õÊäÃÏ¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤¬µÞÉâ¾å¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÎý½¬¾ì¤Ê¤ÉÁªÄê¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÉô¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë