¥¤¥é¥ó¤ÏÊÆ·³»ö»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¡É¡©¡¡¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡ÖÃæÅì¤Îº®Íð¡×¤Çµð³Û¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë¥¢¥á¥ê¥«
¡¡È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Çº®Íð¤ò¶Ë¤á¤ë¥¤¥é¥ó¡½¡½¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï·³»ö²ðÆþ¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤¬¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏÀ¯³ØÅªÀïÎ¬¤ÎÎò»Ë¤òÆÉ¤ß²ò¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÈÃÏÀ¯³Ø¡Ù¤¬ÈÇ¤ò½Å¤Í¤ë¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º»á¤¬¡¢Èó¾ð¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏÀ¯³ØÅªÀïÎ¬¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¡¡¸½ºß¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶¤Ç¶¯¹Ô¤¹¤ëÀïÁè¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëÃæÅì¾ðÀª¤ÏÆÃ¤ËÆÉ¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤ÎÎ°è¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏÀ¯³ØÅªÀïÎ¬¤ÎÅ¾´¹¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤³¤ÎÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÃæÅì¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ÏÊ£»¨¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÆâ¤Ç¤â·è¤·¤Æ°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯È¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¡¢»Ù»ýÀªÎÏ¤È¤¬ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥í¥Ó¡¼¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¸ø¶¦ÌäÂê°Ñ°÷²ñ¡ÊAIPAC¡Ë¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥é¥¤¥Õ¥ë¶¨²ñ¡ÊNRA¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¸õÊä¤ËÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÅ¨ÂÐÅª¤Ê¸õÊä¼Ô¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÍ×¿¦¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ò¤â¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤Îµð³Û¸¥¶â¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ç¥ë¥½¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿Í¡¹¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤À¡£¼Â¤Ï¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤â¤«¤Ä¤ÆÊÆ¹ñÀÒ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤ÐÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÁ°Àþ´ðÃÏ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÃæÅì¤Çº£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÊÆÃæ¿·ÎäÀï»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÀ¯¼£Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¡×¤ò¼´¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏÀ¯³ØÅªÀïÎ¬¤ÎÎò»Ë¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬ËÜ¼ÁÅªÍý²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ñ¡¼¥ì¥ÓÄ«¤Î¥¤¥é¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤À¤Ã¤¿
¡¡½ç¤òÄÉ¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Þ¤º¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»×¹Í¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò²ò¤³¤¦¡£
¡¡ÃæÅì¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¤¥é¥¯¤ÎÆÈºÛ¼Ô¥Õ¥»¥¤¥ó¡¢¡Ö°¤Î¿õ¼´¡×¥¤¥é¥ó¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¡¢¡Ö¥Æ¥í¤È¤ÎÀïÁè¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¤¥¹¥é¥à¸¶Íý¼çµÁ¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¡Ö²á·ãÇÉ¤ÎÁã·¢¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢1950¡Á1960Ç¯Âå¤ËÁÌ¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤íÀ¤Â¯¼çµÁÅª¤Ê¹ñ²È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¶¦»º¼çµÁ¤Ø¤Î¡ÖËÉÇÈÄé¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁ¤Ø¤Î»Ù±ç
¡¡ÅìÀ¾ÎäÀï²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥½Ï¢¤Î¶¦»º¼çµÁ³ÈÂç¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÃÏÀ¯³ØÅªÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÀªÎÏ¤ØÀÑ¶ËÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Î¿ÀÀ»¤Ê¿§¤Ç¤¢¤ëÎÐ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¥½Ï¢¤ÎÆî²¼¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡ÖÎÐ¤ÎËÉÇÈÄé¡×¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ë¥È¡Ë¤òÃÛ¤¯¤È¤¤¤¦·×²è¤À¤Ã¤¿¡£¿À¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¶¦»º¼çµÁ¤È¥¤¥¹¥é¥à¸¶Íý¼çµÁ¤ÏÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÎ¾¼Ô¤ÎÂÐÎ©¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ï¡¢1979Ç¯¤Î¥½Ï¢¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¿¯¹¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢CIA¤Ï¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¯¥í¥óºîÀï¡×¤ò·è¹Ô¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥à¥¸¥ã¥Ò¥Ç¥£¥ó¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¼«Í³Àï»Î¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶â¤ÈÊ¼´ï¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¸å¤Ë¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ç¥£¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼À¯¸¢¤«¤é¥ì¡¼¥¬¥óÀ¯¸¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤³¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢CIA¤Î¥µ¥¤¥¯¥í¥óºîÀï¼«ÂÎ¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¤¿ÈñÍÑ¤ÏÁí³ÛÌó30²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÀï¤ò»Ù¤¨¤ëÊ¼ãëµòÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ø¤Î·ÐºÑ¡¦·³»ö±ç½õ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤ËÅê¤¸¤¿Áí³Û¤Ï200²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶¡µë¤·¤¿·ÈÂÓ¼°¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¥½Ï¢¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢1989Ç¯¡¢¥½Ï¢¤òÅ±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤¥¢¥á¥ê¥«¤¬»Ù±ç¤·¤¿»ñ¶â¡¢Éð´ï¡¢·³»öµ»½Ñ¤¬¤Î¤Á¤Ë¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿ÊÆ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎò»Ë¤ÎÈéÆù¤À¡£¸åÇ¯¤Î¡ÖÂÐ¥Æ¥íÀïÁè¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬Èñ¤ä¤·¤¿¥³¥¹¥È¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤À¤±¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë2.3Ãû¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥¯¥í¥óºîÀï¤ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅê»ñ¤È¤·¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ê¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤Ë¿ÌÙþ¤·¡¢¥Õ¥»¥¤¥ó¤ò»Ù±ç
¡¡1979Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤¬µ¯¤¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ñ¡¼¥ì¥ÓÄ«¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»ñËÜ¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÀÐÌý³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÐÌý¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤è¤ëÍø¸¢¤ÎÆÈÀê¡¢ÂÐÊÆ½¾Â°¤Ø¤Î¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥¢ÇÉ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Û¥á¥¤¥Ë»Õ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¤¥¹¥é¥à¸¶Íý¼çµÁÀªÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÊÆÀ¯¸¢¤ÏÅÝ¤µ¤ì¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶¦ÏÂÀ©¤Î¹ñ²È¤¬ÆÍÇ¡ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥é¥ó¤Î¸¶ÌýÀ¸»º¤ÈÍ¢½Ð¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤¿¤áÂèÆó¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥·¡¼¥¢ÇÉ¤Î³×Ì¿¤¬Â¾¤Î¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤Ë¡ÈÍ¢½Ð¡É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢ÎÙ¹ñ¥¤¥é¥¯¤Ç¥Ð¥¢¥¹ÅÞ¤ò¾¸°®¤·ÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥À¥à¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¤¬ÀÐÌýÍø¸¢¤ä¥·¡¼¥¢ÇÉ¡¦¥¹¥ó¥ËÇÉ¤ÎÎò»ËÅªÂÐÎ©¤òÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¸¤á¤¿¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£É½¸þ¤¤Ë¤ÏÃæÎ©¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µð³Û¤Î¼Ú´¾¡¢·³»ö¾ðÊó¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¶¼°Ò¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¥Õ¥»¥¤¥ó¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÊ¼´ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥§¥¢
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¬¥óÀ¯¸¢¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë¥¤¥é¥ó¤È¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÇÉðÁõÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿Í¿Í¼Á¤Î²òÊü¤òµá¤á¤Æ¥¤¥é¥ó¤ËÉð´ï¤òÇäµÑ¡£¤³¤ÎÍø±×¤òµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤Ê¤·¤Ë¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤ÎÈ¿¶¦¥²¥ê¥é¡Ö¥³¥ó¥È¥é¡×¤Ø±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬À¤¤Ë¤¤¤¦¥¤¥é¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥é»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ë¶É¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃ»ÍíÅª¤ÊÆó¸ÔÀ¯ºö¤Ï¡¢¥Õ¥»¥¤¥ó¤òÁýÄ¹¤µ¤»¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¿¼¹ï¤ÊÉé¤Î°ä»º¡ÊÏÑ´ßÀïÁè¡¢¥¤¥é¥¯ÀïÁè¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥ó³×Ì¿°Ê¹ß¡¢ÃæÅì¤ÎÂÐÎ©¼´¤Ï¡¢¥·¡¼¥¢ÇÉ¥¤¥é¥ó¤È¥¹¥ó¥ËÇÉ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¸ß¤¤¤ÎÀªÎÏ·÷¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡Ê¿Þ»²¾È¡Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö¥Ú¥È¥í¥À¥é¡¼ÂÎÀ©¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Â¦¤Ë¤Ä¤¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Ëµð³Û¤ÎÉð´ï¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¹ñ¤Î·³»ö»º¶È¤ËÇüÂç¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤«¤ÄÏÑ´ß½ô¹ñ¤ò¥¢¥á¥ê¥«À½Ê¼´ï¤Ë°ÍÂ¸¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÃæÅì¡¦ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¡ÊMENA¡ËÃÏ°è¤Ï2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤ËÀ¤³¦¤ÎÊ¼´ïÍ¢Æþ¤Î27¡ó¤òÀê¤á¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÊ¼´ï»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶¡µë¤Î50¡ó¤ÏÊÆ¹ñ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÊ¼´ïÍ¢Æþ¹ñ¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼çÍ×¸ÜµÒ¤À¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñºÝÊ¿ÏÂ¸¦µæ½ê¡ÊSIPRI¡Ë»ñÎÁ¡Ë¡£¥¤¥é¥ó³×Ì¿°Ê¹ß¡¢ÃÏ°èÅª¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¦¥§¥¤¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤â·àÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤¤¤¦¶¼°Ò¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¾¤ÎÏÑ´ß½ô¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ëÀÐÌýÍø¸¢¤Î³ÎÊÝ¤È·³»öÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ÎÈ¯´ø¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤«¤éµð³Û¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
