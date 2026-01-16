¡Ö¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤¬Â¿ºÌ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ú±Ç²è¡Ø¥µ¥ê¡¼¡Ù¥ê¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Û¥óÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ÂæÏÑÃæÉô¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤«¤é¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ø¡£ÍÜ·Ü¾ì¤ò±Ä¤à38ºÐ¤Î½÷À¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¤¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¡£¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÃËÀ¤Îµá°¦¤Ë¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ÆÎ¹Î©¤Ä¡Ä¡Ä¡£±Ç²è¡Ø¥µ¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤òÂêºà¤Ë¡¢ÆÈ¿È½÷À¤ÎÎø¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£´ë²èÃÊ³¬¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÂæÏÑ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ø¥µ¥ê¡¼¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥ê¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Û¥ó¡¢¡Ø¥µ¥ê¡¼¡Ù¤ò¸ì¤ë
¡¡ËÜºî¤Ç»Ð¤Î¥Õ¥¤¥¸¥å¥ó¡Ê¥¨¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¥¦¡¿ÎÉÊ¸À¡Ë¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÄï¥¦¥§¥¤¥Û¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¥ê¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Û¥ó¡ÊÎÓÇð¹¨¡Ë¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¡ØËÍ¤ÈÍ©Îî¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ï¡Ù¤ä¡ØËÜÆü¸øµÙ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤ÎÂæÏÑNo.1¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø96Ê¬¡Ù¡Ê2026Ç¯3·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤äÂæÏÑ¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¹¥¤¤ÊÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥µ¥ê¡¼¡Ê¥Õ¥¤¥¸¥å¥ó¡Ë¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸³è¡¢Èà½÷¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Þ¤Ç¤¬¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºîÉÊ¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¡¢¥ê¥¨¥ó¡¦¥¸¥¨¥ó¥Û¥ó´ÆÆÄ¤¬ÂæÏÑ¤ÎÇÀÂ¼¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃ¯¤â¤¬¹¬¤»¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Êª¸ì¤ÏÂæÏÑÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂæÃæ¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥Û¥ó¼«¿È¤ÏÂæËÌ½Ð¿È¤À¤¬¡¢±é¤¸¤ë¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀÂ¼¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤íÄ¹´üµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂæÃæ¤Î¤¹¤°Æî¡¢¾´²½¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Û¥ï¡Ë»Ô¤ÎÇÀÂ¼¤Ë¤¢¤ëÁÄÉãÊì¤Î¼«Âð¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È±ï¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾´²½¤Ë¤Ï¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¼Æ»¤äÇÀÆ»¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãî¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤ê¡¢²Ö¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÑ¿åÏ©¤Çµû¤ä¥¨¥Ó¤ò¤¹¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Æ¤°ò¤ò¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ÏÇÀÂ¼É÷·Ê¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÌòÊÁ¤«¤é±ó¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×
¡¡±é¤¸¤ë¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤Ï²°Âæ¤Ç·ÜÆù¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥Û¥ó¤Î¼Â²È¤âÄ¹¤é¤¯»Ô¾ì¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï²ÈÂ²¤È»Ô¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Êª¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ÎÌòÊÁ¤«¤é±ó¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¥í¥±ÃÏ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤ä¡¢¥µ¥ê¡¼¤È¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥µ¥ê¡¼¤³¤È¥Õ¥¤¥¸¥å¥ó¤ÏÀÎ¤«¤é°é¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÀÂ¼¤ÎÀ¸³è¤ËÈè¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥Ñ¥ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¿´¤Ò¤«¤ì¡¢¾¯¤·¤Î´Ö¤À¤±Ä®¤òÎ¥¤ì¤ë·è¿´¤ò¤¹¤ë¡£Êª¸ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤¬¡¢¥Ü¡¼¥Û¥ó±é¤¸¤ëÄï¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤ä¡¢Äï¤ÎÍ§¿Í¥Ï¥ª¡Ê¥ê¡¼¡¦¥¤¥ó¥Û¥ó¡Ë¤Î¾ú¤·½Ð¤¹¡ÈÅÄ¼Ë¤Ã¤Ý¤µ¡É¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÇÀÂ¼¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥Ü¡¼¥Û¥ó¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÇÀÂ¼¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¦¥§¥¤¥Û¥óÌò¤Î±éµ»¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÀÂ¼¤Ï¿Í¤È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢²È¤«¤éÍ·¤Ó¾ì¤Ø½Ð¤«¤±¤ë»þ¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î²È¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡Ø°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÔ²ñ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÀÂ¼¤Ç¤Ï¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ë¤·¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤ª¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¦¡£À¸³è¤¬Ì©ÀÜ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤â¶¯¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¿Í´Ö¤ÈÆ°Êª¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡·àÃæ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÀÂ¼À¸³è¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ò¡¢¥Ü¡¼¥Û¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÇÀÂ¼¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢½Å¤¯¤Æ¿¼¤¤´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤â¼«Ê¬¤Î·ëº§¼°¤Ç¤µ¤¨¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤ÈËÜ²»¤ò»Ð¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÇÌ¥¤»¤ë»ÐÄï¤Î´Ø·¸
¡¡»Ð¤Î¥Õ¥¤¥¸¥å¥ó¤ÏÆÈ¿È¤ÇÀè¹Ô¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Äï¤Î¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤Ï·ëº§¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÂæËÌ¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¿È¤À¡£¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤ÏÅÄ¼Ë¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ò»Ð¤ËÂ÷¤·¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢»Ð¤ò»×¤¤¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¤¥¸¥å¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÌ¾¾ìÌÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈµÓËÜ¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤¬»Ð¤Ë¸ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµÓËÜ¤Ë¤Ï¡È·ëº§¼°¤Î¥·¡¼¥ó¡É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ü¡¼¥Û¥ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö»£±Æ¤ò¿ôÆü½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø·ëº§¼°¤Ç»Ð¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ØÈà¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤«¤éÏÃ¤¹¤Î¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ÆÆÄ¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÎý½¬¤·¤Ê¤¬¤éËè²ó¤È¤Æ¤â´¶¾ð¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»Ð¤È¤Î´Ø·¸¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥Û¥ó¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£°ì¿Í¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï°ìÅÙ¤âµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëOK¥Æ¥¤¥¯¤Ç¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡»ÐÄï¤Î´Ø·¸¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¤¥¸¥å¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¨¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¥¦¤Ø¤Î¿®Íê¤æ¤¨¡£¡ÖÈà½÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤Ç¡¢Â¨¶½±éµ»¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Â¨¶½¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊý¡£Æü¾ïÅª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÀ¸³è´¶¤Î¤¢¤ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª¤Î»ÐÄï¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤ÈÁê°ãÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×
¡¡¥¦¥§¥¤¥Û¥óÌò¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤é¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Ï½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½¼Â¤Ë¥Õ¥¤¥¸¥å¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê»Ð¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç»Ð¤ÎÎø°¦¤ò·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëÊýË¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥¦¥§¥¤¥Û¥ó¤Ï»Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÀÍÕ¤Ç»Ð¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤Âå¤Î°Û¤Ê¤ëÇ¯Ä¹¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÇ¯¾å¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¸¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼«Ê¬¤ÎÁÛÁüÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ü¡¼¥Û¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÃËÀÁü¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç±é¤¸¤¿»Ð»×¤¤¤Î¿´Í¥¤·¤¤Äï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø96Ê¬¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÇúÃÆ»ö·ï¤Î²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ëÇúÃÆ½èÍý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÌò¡£¡Ø°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°Ì´¡Ù¤Ç¤ÏÎø°¦¤ËÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê¼ã¼Ô¤ò¡¢¡ØËÍ¤ÈÍ©Îî¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ï¡Ù¤Ç¤Ï¥²¥¤¤ÎÍ©Îî¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Éý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡½¡½¡£ºÇ¸å¤Ë¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥Û¥ó¤Ï¾¯¤·¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÉôÊ¬¤ÎÎ¾Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¢¤ì¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤äÁê°ãÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø¥µ¥ê¡¼¡Ù
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥ê¥¨¥ó¡¦¥¸¥¨¥ó¥Û¥ó¡¿½Ð±é¡§¥¨¥¹¥¿¡¼¡¦¥ê¥¦¡¢¥ê¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Û¥ó¡¢¥ê¡¼¡¦¥¤¥ó¥Û¥ó¡¢¥ä¥ó¡¦¥ê¡¼¥¤¥ó¡¢¥¿¥ó¡¦¥è¥ó¥·¥å¥¤¡¿2023Ç¯¡¿ÂæÏÑ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿105Ê¬¡¿©2023 ENLA Media Limited, The Graduate Co., Ltd., Bole Film Co., Ltd. and Lien Chien Hung All Rights Reserved¡¿ÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¡§¥¢¥Ë¥â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¿Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«Ãæ
¡Ê°ð³À µ®½Ó¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë