37ºÐ¤Þ¤Ç²ñ¼Ò°÷¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Èº£¤â¸ì¤ë¡ÄÄ«¥É¥é¤ÇÀ¸À¥¾¡µ×¤È¤Î¡ÈÉ×ÉØÌ¡ºÍ¡É¤¬ÏÃÂê¡¢ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤Î¡È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¡É
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¡¢ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÄ«·Î¸Å¤»¤ó¤È¤Í¡Á¡×¤Ë»ëÄ°¼ÔÇú¾Ð¡ÄÀ¸À¥¾¡µ×¤È¡ÈÉ×ÉØÌ¡ºÍ¡É¤òÈäÏª¤¹¤ëÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨
¡¡¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ÃÓÃ«¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤òÉ×¡¦Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë½÷¾¤Î¥Ä¥ë¤À¡£
ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡ÊÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë
37ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿²ñ¼Ò°÷¤È¤Î¡Ö¥ËÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡×
¡¡²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÏÍèÆü¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎºÇ½é¤ÎÂÚºß¾ì½ê¤Ç¡¢°ì»þ´ü¤·¤¸¤ßÇä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¤ªÆÀ°ÕÀè¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Î¤Á¤ËÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ë2¿Í¤Ï¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾¹¾Âç¶¶¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¾¼ÏÂ6Ç¯¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤¿ÉÙÅÄÎ¹´Û¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¬±À¤¬ÂÚºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¿ÂÀ¤È¥Ä¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸½Â¸¤¹¤ë»ñÎÁ¡ØÉÚÅÄÎ¹´Û¥Ë±÷¥±¥ë¾®ÀôÈ¬±ÀÀèÀ¸¡Ù¡Ê¾¾¹¾»ÔÊ¸²½¶¨²ñ¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À©ºî¿Ø¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¥È¥¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥È¥¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ä¥ë¤Ï¡¢¥È¥¤¬²ÈÂ²¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÁÄÊì¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¥«¥é¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¡¢²¿¤Ç¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬È¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÓÃ«¤Ï¡¢1994Ç¯¤ËÅìÍÎÂç³Ø¤Î±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤È·àÃÄ¡ØÇ¥Ë¥ã¡¼¡Ù¤ò´úÍÈ¤²¡£2004Ç¯¤Î²ò»¶¤Þ¤Ç¡¢Æ±·àÃÄ¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥×¥í¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë½¢¿¦¤·¡¢37ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÌò¼Ô¤È²ñ¼Ò°÷¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤ËÇÐÍ¥¶È¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤É¤ì¤À¤±Çä¤ì¤Æ¤â¡ÖÇÐÍ¥¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À
¡¡±ÇÁü³¦¤Ç¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÌ±²¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ØÃæ³ØÀ»Æüµ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡ØÍÅ²ø¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú¡Ù¡¢¡Ø¥â¥ê¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¡Ù¡¢¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù¤Ê¤ÉËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤ÄÃÓÃ«¡£Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤·¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï´é¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡À¼¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¡ØHUG¤Ã¤È!¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤ä¡Ø¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤â³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤ÏÉñÂæ¡£2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ï¡¢±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¤Í¤º¤ß¤Î»°½Æ»Î¡Ù¤ÎÂè4²ó´ë²è¸ø±é¡Ø½ÃÆ»°ìÄ¾Àþ!!!¡Ù¡Ê±é½Ð¡§²Ï¸¶²íÉ§¡Ë¤Ç¡ÈÊ¿À®¤ÎÆÇÉØ¡É¤³¤ÈÌÚÅè²ÂÉÄ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ËâÀ¤Î½÷Ìò¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢Âè28²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡¦Í¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤â¡Ø²æ¤é±§Ãè¤Î¿Ð¡Ù¡ØÌµÂÌ¤ÊÄñ¹³¡Ù¤Ç¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âè31²óÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢±é·à¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯±é·à¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÃÓÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÇÐÍ¥¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¸¬µõ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿º£¤Ç¤â¡¢À¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÓÃ«¤¬±é¤¸¤ëÌò¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦ºÚÀ¸¡ÊÆà½ï¡Ë¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤¦¤ï¤µÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÀ¸À¥¾¡µ×¤ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ÈÉ×ÉØÌ¡ºÍ¡É
¡¡¤½¤³¤Ë¥¸¥ï¤Ã¤È¤¯¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤òÍø¤«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¤À¡£NHK¤ÇÉÔÄê´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ØLIFE!¡Á¿ÍÀ¸¤ËÊû¤²¤ë¥³¥ó¥È¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¥¨¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡È¤â¤Î¤Î¤±¡É¤ä¡¢³äË£Ãå»Ñ¤Î¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í·º»ö¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ÎÇú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Âè32²ó¡Ê2025Ç¯11·î11ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÂÀ¤È¥Ä¥ë¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¥È¥¤«¤é¡Ö¡Ê²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡Ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢É¬»à¤Ë¥È¥¤ËÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÊ¿ÂÀ¤¿¤Á¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î½÷Ãæ¡¦¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤¬¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤°ì¸À¤òÈ¯¤·¡¢¥Ä¥ë¤ÏÃì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁêËÐ¤Î¡ÈÅ´Ë¤¡É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ«·Î¸Å¤»¤ó¤È¤Í¡Á¡×¤ÈÒôÓÍ¤Ë¤´¤Þ¤«¤·¤¿¡£Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±¥·¡¼¥ó¤ÏÂæËÜÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÓÃ«¤Î¼êÏÓ¤À¤í¤¦¡£
¡¡É×Ìò¤ÎÀ¸À¥¤È¤Ï²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤ËÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Âè42²ó¡Ê2025Ç¯11·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥°¥¤¥¹¤Ï¥ª¥¹¤ÎÊý¤¬¥á¥¹¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÊ¿ÂÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ä¥ë¤¬¡ÖÈæ¤Ù¤ë¥á¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¥ª¥¹¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢2¿Í¤¬Ùæ¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â2¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢À¸À¥¤ÈÃÓÃ«¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤Ë¤Ï±Ê±ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âè15½µ¡Ê1·î12Æü¡Á1·î16ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ·ëº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡¢¿·µï¤Ø¤È°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ï¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÃÓÃ«¤ÈÀ¸À¥¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Òº£¸å¤âÄê´üÅª¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢Ìû²÷¤Ê¤«¤±¹ç¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
(藤 とり子)