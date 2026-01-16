¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ö¥¨¥â¤¤¡×ºÆ²ñÌÀ¤«¤¹¡¡Âçºå¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¡Ö551¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡Ä2024Ç¯½Õ¤ËÊÄÅ¹¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¿åÍËÆü¡Ù¡Ê¸å11¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÍ½¹ðÆ°²è¡Û¥±¥ó¥³¥Ð¡¢ËÌ¶å½£¡¦¾®ÁÒ¤Î¥Ó¥¸¥Û¤Ø
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö²¶¤ÏÆó¸«ÇÉ¤ä¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÆó¸«¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¶á¤¯¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯3·îËö¤ÇÊÄÅ¹¡£
¡¡¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö551¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤«¤Ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡©Æó¸«¡×¤È¿Ò¤Í¡¢ÊÄÅ¹¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó!?¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Î¸µ¤Ë¡Ö½¾¶È°÷¤ÎÊý¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿©¤Ù¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¸À¤¦¤¿¡£¥¨¥â¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
