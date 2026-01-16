¥í¥·¥¢·³¤Î¡ÈºÇ¿·Àï¼Ö¡ÉóÃ³Í¤µ¤ì¤ë ¡ÖµðÂç¤Ê¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÇÈ¯¸« ¡Ö´õ¾¯¤Ê»öÎã¡×¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
T-80¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥¿¥¤¥×
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É24¡×¤Ï2026Ç¯1·î13Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¼çÎÏÀï¼ÖT-80BVM¤òóÃ³Í¤·¤¿ºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥´¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ºÇ¿·Àï¼Ö¡ª ¤³¤ì¤¬¡¢óÃ³Í¤µ¤ì¤¿T-80BVM¤ÎÁ´ÂÎ¿Þ¤Ç¤¹
¡¡¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÂè92ÆÍ·âÎ¹ÃÄ¤¬óÃ³Í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀïÆ®Ãæ¤Ë¹ÔÆ°ÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊü´þ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡T-80BVM¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿T-80¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¶áÂå²½²þ½¤·¿¤Ç¤¹¡£125mm 2A46M-4¼çË¤¡¢2E58Ë¤°ÂÄêÁõÃÖ¡¢TVN-5Áà½Ä¼êÍÑÌë´Ö°Å»ëÁõÃÖ¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼«Æ°Áõ¤Æ¤óÁõÃÖ¤âÎô²½¥¦¥é¥óÀ½¤ÎÁõ¹Ã´ÓÅ°ÃÆ¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤¹¤ë²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¤Ï¡¢¾®·¿¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤òÃåÃÆÁ°¤Ëµ¯Çú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³Ê»Ò¾õ¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥±¡¼¥¸Áõ¹Ã¹½Â¤¤¬¡¢Ë¤ÅãÂ¦ÌÌ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥¸¥ó¶è²è¾åÉô¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾åÉô¤äÂ¦ÌÌ¤Ï¤½¤Î¥±¡¼¥¸¤Ë¤½¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁðÌÚ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¶õ¤«¤éé®¤Ê¤É¤Ë¸íÇ§¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÌÂºÌ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É24¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àï¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¿··¿¤Ç¤¢¤ëT-80BVM¤¬óÃ³Í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£