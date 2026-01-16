¡ÖÏ·¸å¤Ë¸ÉÎ©¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¹¬¤»¤Ê¿Í¡×¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¤È¤Ï¡©
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
¡ÖÄêÇ¯¸å¡×¡ÖÏ·¸å¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÄêÇ¯¸å¡×¡ÖÏ·¸å¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢Áá¤¯»Å»ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¡×¤È°Õ¼±Åª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÈà¤é¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËÆâ¸þÅª¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï³§À¸¤Þ¤ì¤Ä¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¥à¥À¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë