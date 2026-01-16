¡ÖÏ·¸å¤Ë¸ÉÎ©¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¹¬¤»¤Ê¿Í¡×¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¤È¤Ï¡©

Photo: Adobe Stock

¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ­¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë

¡ÖÄêÇ¯¸å¡×¡ÖÏ·¸å¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡©

¡ÖÄêÇ¯¸å¡×¡ÖÏ·¸å¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£

ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢Áá¤¯»Å»ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¡ÖÏ·¸å¤Ë¸ÉÎ©¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¹¬¤»¤Ê¿Í¡×¤Î·èÄêÅª¤Êº¹

¡¡¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥­¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£

¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö¿ÆÌ©¤Ê»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò»È¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ÈËÜÅö¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Åê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤Í¡ª ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥Æ¥­¥¹¥È¡¢¼Ì¿¿¡¢³¨Ê¸»ú¡¢GIF¥¢¥Ë¥á¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²èÌÌ¤ò²ð¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¸úÎ¨Åª¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤ËÌäÂê¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¡£´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¡¢ËÜÅö¤Î²ñÏÃ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê

¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¡×¤È°Õ¼±Åª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÈà¤é¤Ï¸À¤¦¡£

¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËÆâ¸þÅª¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢¡ÖÃ¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï³§À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£

¡¡¥à¥À¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËË­¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£

¡ÊËÜµ­»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥­¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë