¸µ¥°¡¼¥°¥ë¼Ò°÷¤¬¸ì¤ë¡¢¡Ö²ñµÄ¤ò¸º¤é¤¹¡×¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬·àÅª¤Ë¾å¤¬¤ëÍýÍ³
²ñµÄ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ»Å»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤À¤¬¡¢²ñµÄ¤ò¡Ö¸º¤é¤¹¡×¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬·àÅª¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤Ï¡¢Google¤ätwitter¡Ê¸½x¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡Ö»Å»ö¤ò³Ú¤·¤¯¸úÎ¨Åª¤Ë¤¹¤ë30¤ÎÊýË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë°ìºý¤À¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦18¥ö¹ñ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Î¡Ö³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¡×¤«¤é¡¢¡Ö²ñµÄ»þ´Ö¤òÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤¹ÊýË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ê¤¼²ñµÄ¤Ï¡Ö¸º¤é¤¹¡×¤Û¤ÉÀ¸»ºÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡¡²ñµÄ¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ëºÇ¤âÊØÍø¤Ê¼êÃÊ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ñµÄ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢PayPal¤Î¸µCOO¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¡ÖÉÔÍ×¤Ê²ñµÄ¤ò¼¡¡¹¤ÈÃæÃÇ¤·¤¿¡×°ïÏÃ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï¼Ò°÷700¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢3¡Á4¿Í°Ê¾å¤Î²ñµÄ¤Ï¤¹¤Ù¤Æµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
3¡¢4¿Í°Ê¾å¤Ç¤Î²ñµÄ¤Ï¤É¤ì¤âµ¿¤ï¤·¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢Èó¸úÎ¨Åª¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä¾¤Á¤Ë±ä´ü¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñµÄ¤¬¡ÖÌäÂê²ò·è¤Î¾ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤À¡£
¡¡¿Í¤Ï²ñµÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÄÌ¤·¤¿¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¬¤Á¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´Î¿´¤ÎµÄÂê¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡²ñµÄ¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»þÃ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»×¹Í¤Î¼Á¤ò¼è¤êÌá¤¹¹Ô°Ù¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ê²ñµÄ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÁÏÂ¤À¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¸°¤À¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡ÆÃ¤ËÆüËÜ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ñµÄ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤äÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÈóÆ±´ü¤Ç¤âÀ®Î©¤¹¤ë¡£
¡¡Slack¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥È¶¦Í¤Ç½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ÎÉ¬Í×¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Ë³Ø¤Ö¡ÖºÇ¶¯¤Î²ñµÄ½Ñ¡×
¡¡¤Ê¤¼²ñµÄ¤ÏÈóÀ¸»ºÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¼Â¸³¤¬¼¨º¶Åª¤À¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤¬´¥Áç¥Ñ¥¹¥¿¤È¥Æ¡¼¥×¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Ç¥¿¥ï¡¼¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÍÄÃÕ±à»ù¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸¢ÎÏÁè¤¤¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¡È¥Ñ¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡É¤ÎCEO¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤Åú¤¨¡×¤òÃµ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢µÄÏÀ¤Ë»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤Î²ñµÄ¤Î½Ì¿Þ¤À¡£
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ä¡ÖÀµ²òÃµ¤·¡×¤ËÇû¤é¤ì¡¢¼«Í³¤Ê»î¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡À¸»ºÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¡¢°Õ¸«¤òÀï¤ï¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£»î¹Ôºø¸í¤Î²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖµÄÏÀ¤è¤ê¤â¼Â¸³¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÍýÏÀ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡¦Á´°÷»²²Ã¤Î²ñµÄ¤ò¡Ö30Ê¬¡ßÈ¾Ê¬¤Î¿Í¿ô¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë
¡¡¡¦µÄÂê¤´¤È¤Ë°Õ»×·èÄê¼Ô¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÏ¿²è¤Ç¶¦Í
¡¡¡¦¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¼ÒÆâ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë
²ñµÄ¤ò¡ÖÉ¬Í×¡×¤«¤é¡ÖÁªÂò¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡¡²ñµÄ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î²ñµÄ¤ÏÉ¬Í×¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤Ä¾¤¹¤³¤È¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÂç¼êÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬¡Ö²ñµÄ¤òÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤ëÀ©ÅÙ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ò°÷¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½µ¤Î²ñµÄ¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤ë¡£
²ñµÄ¤ò¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë»þ´Ö¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤ëÈóÀ¸»ºÅª¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¾ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ì¤ÐµÄÏÀ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¡Ö²ñµÄ°ÍÂ¸¾É¡×¼Ò²ñ¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤äÉû¶È¤¬¹¤¬¤ëº£¡¢¸Ä¡¹¤Î»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å»Ê¤¬¡Ö½µ¼¡²ñµÄ¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö»à¤È²ñµÄ¡×¤À¤±¡½¡½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ²ñµÄ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö»þÃ»½Ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Í´Ö¤¬ËÜÍè¤â¤ÄÁÏÂ¤À¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢»Å»ö¤Ë¡ÖÍ¾Çò¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÀÆü¤Î²ñµÄ¾·½¸¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¡Ö¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡©¡×¤È¡£