¡Öº£Ç¯¤³¤½²¿¤«¿·¤·¤¤¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØULTRALEARNING Ä¶¡¦¼«½¬Ë¡¡Ù¤À¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÃ»´ü´Ö¤ÇÆñ¤·¤¤¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖÆÈ³Ø¤Î²Ê³Ø¡×¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÆÈ³Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡Ö¥ê¥µ¡¼¥Á¡á½àÈ÷¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¡£¾Ç¤Ã¤Æ¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤ËºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡¦¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ËÜ½ñ¤Î¡Ö³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¹½À®¡§¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
³Ø¤Ó¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î½àÈ÷¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ø¤Ó¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢ºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Àµ¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¥¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Î¥á¥¿³Ø½¬¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¡ØULTRALEARNING Ä¶¡¦¼«½¬Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡Ãø¼Ô¤Ï³Ø¤Ó¤ò¡ÖÎ¹¡×¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¡£½àÈ÷¤»¤º¤ËÎ¹Î©¤Æ¤Ð¸½ÃÏ¤ÇÌÂ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÂÕ¤ë¤ÈÅÓÃæ¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¹¤¯»Ï¤á¡¢¹¤¯¿¤Ð¤¹¡×
¡¡ºÇ½é¤Ë·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ö²¿¤ò³Ø¤Ö¤«¡×¤À¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ö¡×¤È¹¤²¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤º¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë¡×¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤Ï¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤«¤é»Ï¤á¡¢³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹¤²¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£¡Ê¡ØULTRALEARNING Ä¶¡¦¼«½¬Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö15Ê¬´Ö±Ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ã£À®²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£¡Ö¾®¤µ¤¯¶èÀÚ¤ë¡×¤³¤È¤³¤½¡¢·ÑÂ³¤ÈÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤À¡£
À®¸ù¼Ô¤ÎÊýË¡¤ò¡È»²¹Í½ñ¡É¤Ë¤¹¤ë
¡¡¼¡¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢Æ±¤¸Ê¬Ìî¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¿Í¤Î¤ä¤êÊý¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î³èÍÑ¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë³Ø½¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ë¤½¤ÎÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤ó¤À¿Í¡¹¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØULTRALEARNING Ä¶¡¦¼«½¬Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¿¿»÷¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«Íî¤È¤·¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤òÉÁ¤¯ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤¹¤°¤Ë¡Ö¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡×¾ì¤òºî¤ë
¡¡ÃÎ¼±¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¦¾ìÌÌ¤òºî¤ë¡£
¡¡¸ì³Ø¤Ê¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñÏÃ¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤é¾®¤µ¤Ê¥¢¥×¥êÀ©ºî¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥¹¥¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¡ØULTRALEARNING Ä¶¡¦¼«½¬Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÍýÏÀ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢³Ø¤Ó¤Ï¡Ö¼õ¤±¿È¡×¤«¤é¡ÖÂÎ¸³·¿¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ¸À®AI³Ø½¬¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¿¨¤Ã¤Æ»î¤¹¡×¤³¤È¤¬ºÇÂ®¤Î³Ø¤ÓÊý¤À¤í¤¦¡£
½àÈ÷¤¬Ì¤Íè¤Î¼«¿®¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤³¤½ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¸¡Æ¤¤ÈÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¸å¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤µ¤ì¡¢¾å¼ê¤¯¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿·×²è¤Ï¡¢¾Íè¤è¤êº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ê¡ØULTRALEARNING Ä¶¡¦¼«½¬Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤â¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£³Ø¤Ó¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¡ÖÄ´¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡£