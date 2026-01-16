[iPhone¶î¤±¹þ¤ß»û]Apple Pencil¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡©¡¡iPad¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤ì¤«¤éiPad¤òÇã¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖApple Pencil¡×¡£iPad¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖApple Pencil¡×¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡ÖApple Pencil¡×¤Î²Á³Ê¤È¡¢¤É¤ÎiPad¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤È¤á¤¿¡£
°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï²Á³Ê
¡¡¡ÖApple Pencil¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡Ö²Á³Ê¡×¤À¡£
¡¡ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖApple Pencil Pro¡×¤Ï¡¢¡ÖApple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¤ÈÆ±³Û¤Î2Ëü1800±ß¡£ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Ï¡ÖApple Pencil¡ÊUSB Type-C¡Ë¡×¤Î1Ëü3800±ß¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖApple Pencil¡ÊÂè1À¤Âå¡Ë¡×¤¬1Ëü6800±ß¤È¤Ê¤ë¡£²Á³Ê°ìÍ÷ Apple Pencil¤Î¥â¥Ç¥ë Apple Pencil Pro Apple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë Apple Pencil¡ÊUSB Type-C¡Ë Apple Pencil¡ÊÂè1À¤Âå¡Ë ²Á³Ê 2Ëü1800±ß 1Ëü3800±ß 1Ëü6800±ß ³äÉê¡Ê12²ó¡Ë 1816±ß 1150±ß 1400±ß
¡¡¡ÖApple Pencil¡×¤Ï²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹ØÆþÁ°¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²Á³Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¯Apple Pencil¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¡ÖApple Pencil¡ÊUSB Type-C¡Ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖApple Pencil Pro¡×¤Ê¤É¤Î°ìÉô¥â¥Ç¥ë¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
µ¡Ç½¤Î°ã¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¼¡¤Ëµ¡Ç½¤ò°ìÍ÷¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£µ¡Ç½°ìÍ÷ Apple Pencil¤Î¥â¥Ç¥ë Apple Pencil Pro Apple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë Apple Pencil¡ÊUSB Type-C¡Ë Apple Pencil¡ÊÂè1À¤Âå¡Ë ¥Ô¥¯¥»¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ ¢þ ¢þ ¢þ Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー ¢þ ¢þ ¢þ ·¹¤¸¡ÃÎ ¢þ ¢þ ¢þ É®°µ¸¡ÃÎ ¢þ - ¢þ °µÎÏ¸¡ÃÎ ¢þ - - - ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼è¤êÉÕ¤± ¢þ ¢þ - ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¦½¼ÅÅ ¢þ - - ¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡Ç½¡ÊiPad Pro¡Ë ¢þ ¢þ - ¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Äー¥ëÀÚÂØ ¢þ - - ÌµÎÁ¤Î¹ï°õ¥µー¥Ó¥¹ ¢þ - -
¡¡Á´¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥»¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ¡×¡¢¡ÖÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¡×¡¢¡Ö·¹¤¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¥»¥ó¥µー¡×¤Î3¤Ä¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡Ö½ñ¤¯¡¿ÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¡ÖiPad¤Ë¥á¥â¤ò½ñ¤»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£
ÂÐ±þµ¡¼ï¤Î°ã¤¤¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡4¤Ä¤ÎApple Pencil¤Ï¡¢³Æ¡¹¾¯¤·¤º¤ÄÂÐ±þÀ½ÉÊ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖApple Pencil Pro¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¸ß´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖiPad Pro M5¡¿M4¡×¤ä¡ÖiPad Air M3¡¿M2¡×¡¢¡ÖiPad mini A17 Pro¡×¤Ç¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡¦½¼ÅÅ¡×µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖApple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¶áÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿iPad¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£ÂÐ±þµ¡¼ï Apple Pencil¤Î¥â¥Ç¥ë À¤Âå Apple Pencil Pro Apple Pencil¡ÊÂè2À¤Âå¡Ë Apple Pencil¡ÊUSB Type-C¡Ë Apple Pencil¡ÊÂè1À¤Âå¡Ë 13¥¤¥ó¥ÁiPad Pro M4 ¢þ - ¢þ - M5 ¢þ - ¢þ - 12.9¥¤¥ó¥ÁiPad Pro Âè1À¤Âå - - - ¢þ Âè2À¤Âå - - - ¢þ Âè3À¤Âå - ¢þ ¢þ - Âè4À¤Âå - ¢þ ¢þ - Âè5À¤Âå - ¢þ ¢þ - Âè6À¤Âå - ¢þ ¢þ - 11¥¤¥ó¥ÁiPad Pro M4 ¢þ - ¢þ - M5 ¢þ - ¢þ - Âè1À¤Âå - ¢þ ¢þ - Âè2À¤Âå - ¢þ ¢þ - Âè3À¤Âå - ¢þ ¢þ - Âè4À¤Âå - ¢þ ¢þ - 10.5¥¤¥ó¥ÁiPad Pro - - - - ¢þ 9.7¥¤¥ó¥ÁiPad Pro - - - - ¢þ 13¥¤¥ó¥ÁiPad Air M2 ¢þ - ¢þ - M3 ¢þ - ¢þ - iPad Air Âè3À¤Âå - - - ¢þ Âè4À¤Âå - ¢þ ¢þ - Âè5À¤Âå - ¢þ ¢þ - iPad mini A17 Pro ¢þ - ¢þ - iPad mini Âè5À¤Âå - - - ¢þ Âè6À¤Âå - ¢þ ¢þ - iPad Âè6À¤Âå - - - ¢þ Âè7À¤Âå - - - ¢þ Âè8À¤Âå - - - ¢þ Âè9À¤Âå - - - ¢þ Âè10À¤Âå - - ¢þ ¢þ A16 - - ¢þ ¢þ
¤Þ¤È¤á
¡¡¡ÖApple Pencil Pro¡×¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é1Ç¯È¾¤Û¤É·Ð¤Á¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤¬¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÍÃÊ¤Èµ¡Ç½¡¢ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤¬Áª¤Ö¾å¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖApple Pencil¤Îµ¡Ç½¤òiPad¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¡ÖApple Pencil Pro¡×¤¬¸õÊä¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÍøÍÑÌÜÅª¤¬¥á¥â½ñ¤ÄøÅÙ¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¶â¤òÀáÌó¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤Ï¡ÖApple Pencil¡ÊUSB Type-C¡Ë¡×¤¬¸õÊä¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤òÍ½¤áÁÛÄê¤·¤¿¤ê¡¢Apple Store¤Ê¤É¤ÇÄê°÷¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¡ÖApple Pencil¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£