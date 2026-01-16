¡ÖÂº½Å¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌä¤¤¤Ê¤ª¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯
¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Î¡ÖÍÉ¤êÌá¤·¡×¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤«
ÉÍÅÄ·É»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÍÅÄ¡Ë¡¡¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤ä¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃËÀÂ¦¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡ÊÍÉ¤êÌá¤·¡Ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï´°Á´¤Ë¤½¤¦¤À¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¤¤Þµ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸Å²ì»Ë·ò¡Ê°Ê²¼¡¢¸Å²ì¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷À¤¬ÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÊ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÃËÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤¢¤È²¿Ç¯¤Ç¼«Ê¬¤¬²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤ËÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤Í¡¢¤¤¤¯¤é¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£·Ð±Ä¤¬´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤«¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤À¤±¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤¿¤Á¤¬Ê¢¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÄ¾¶á¤ÎÁªµó·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö½÷¤Ï²ÈÄí¤Ç²È»ö¤ò¤·¤í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦À¯ÅÞ¤¬»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¸¥§¥ó¥À¡¼¸å¿Ê¹ñ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¡© ¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤â¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÇíÃ¦´¶¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¸Ä¿ÍÅª¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÄÅÅÄÂç²ð¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÅÅÄ¡Ë¡¡ËÍ¤Ï¤½¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤Ã¤Æ¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡Ù¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ËÅú¤¨¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÄÅÅÄ¡¡¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤³¤Ç¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂº½Å¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇÓ³°¼çµÁ¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢º¹ÊÌ¤ä¥Ø¥¤¥È¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö´²ÍÆ¡×¤¬Âç»ö¤À¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂº½Å¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö´²ÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡ÖÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¤Û¤¦¤¬´Ö¸ý¤¬¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸Å²ì¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö´²ÍÆ¡×¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡ÖÊñÀÝ¡×¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¿Í¤ÎÀ³Ê¤äµ¤¼Á¤Ë°Í¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÂº½Å¡×¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿Í¸¢Âº½Å¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤·¡£¤³¤Î¡ÖÂº½Å¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¹Í¤¨¤Ê¤ª¤¹¤³¤È¤¬¡¢¹¤¯¡Ö¿Í¸¢¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÖÂº½Å¡×¤Î°ÕÌ£¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤È¡¢Â¾¼Ô¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤È¤¨ÂÐÎ©¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÂº½Å¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤¤¤À¤Ë¶´¤ó¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤
ÄÅÅÄ¡¡¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤À¤È¤«¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëËÜ¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¼Ò²ñÏÀ¤Ç¤¹¤è¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÏÀ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÃË¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¸Å²ì¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¸Å²ì¡¡¤â¤Á¤í¤ó´ÉÍý¿¦°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤¿¤¯¤Æ½ñ¤¤¤¿ËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¥²¥é¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼þ°Ï¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¿¤³¤È¤¬Á´Éô¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤¬1970Ç¯Âå¤Î¤¦¤Á¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀè¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áø¤Ã¤¿ÀË½ÎÏ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Ä¤é¤¤²Õ½ê¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷À¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ÈÂª¤¨¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤³¤Ï¸Å²ì¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¼«Ê¬¤ò»¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð3¾Ï¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¢¤ë½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å²ì¤µ¤ó¤¬¡Ö»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢ÃËÀ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÎä¤¿¤¯ÊÖ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤¢¤½¤³¤Ê¤ó¤«¤ÏËÍ¤â¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸Å²ì¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¸Å²ì¤µ¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Ë¤â½÷À¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å²ì¡¡ËÍ¤â·è¤·¤ÆÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡ÖÆ±¼ÁÀ¤Î¹â¤¤ÁÔÇ¯ÃËÀ¡×¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾å¤«¤éÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¤è¤¦¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤À¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤·¤ÆËÁÆ¬¤ÇÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ã¤ÆÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤·¤«¤ê¡¢ÃËÀÃæ¿´¤Î¼Ò²ñ¤Ëº¬¤Å¤¯¥ß¥½¥¸¥Ë¡¼Åª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤·¤«¤ê¡¢¥Û¥â¥½¡¼¥·¥ã¥ëÅª¤Ê¥Î¥ê¤·¤«¤ê¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¯¶µ²Ê½ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍÅÄ¡¦¸Å²ì¡¡¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥ê¥¿¥¹ÊÔ½¸Ä¹¡¿¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¼Ò²ñ¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿Í¸¢¿¯³²¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤È¹ÔÀ¯¤ÎÊ¸²½»ö¶È¡¢Ãøºî¸¢¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÀìÌçÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¼¹É®¡¦¼èºà³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Á°Business Insider JapanÅý³çÊÔ½¸Ä¹¡£¸µ¥¢¥¨¥éÊÔ½¸Ä¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃËÀÃæ¿´´ë¶È¤Î½ªßá¡Ù¤Ê¤É¡£¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡£