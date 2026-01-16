¡Ö¤À¤ëÍí¤ß¤µ¤»¤Æ¡Á¡×25ºÐÎ¦¾å½÷»Ò¤¬17ºÐ¥Û¡¼¥×¤Î²ÃÆþ¤ò¡È´¿·Þ¡É¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÀÑ¿å¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿ä¤·Áª¼ê¤¬¡ª¡×
»³ËÜÍ¿¿¤¬µ×ÊÝÑÛ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡Î¦¾å½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¢25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿»³ËÜÍ¿¿¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤ËÀÑ¿å²½³Ø¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝÑÛ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×25ºÐ&17ºÐ¤ÎÎ¦¾å½÷»Ò¤¬¸«¤»¤¿¾Ð´é¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡25ºÐ¤Î»³ËÜ¤ÏX¤Ç¡Ö°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬²ñ¤¨¤ë»þ¤Ï¤À¤ëÍí¤ß¤µ¤»¤Æ¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î»þ¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤«¤éËÜÅö´ò¤·¤¤¤è¡Á¡×¤È¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤ë¤È¡¢17ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤Î²ÃÆþ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÍ¿¿¤µ¤ó¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ªÑÛ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤½¤·¤Æ¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡¡°ì½ï¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ñ¤¨¤ë»þ¤Î¤À¤ëÍí¤ß¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤á¤Ã¤Á¤ãÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿ä¤·Áª¼ê¤¬¡ª¡×¡ÖÀÑ¿å¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡¡2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¡¢Â³¡¹¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï