¤º¤ÖÇ¨¤ì¤ÇÊâ¤¯½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤¬Ää¼Ö¡¡¡Ö¾è¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤ß¤ó¤Ê¤ò¤È¤á¤¿¤±¤ì¤É¡Ê·§ËÜ¸©¡¦40Âå½÷À¡Ë
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
·§ËÜ¸©ºß½»¤Î40Âå½÷À¡¦¥í¥ó¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤«¤é¡Ö¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Ê¤µ¡¼¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì......¤½¤Î¸å»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥í¥ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
»ä¤¬Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î²Æ¡Ê¤â¤¦35Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«)¡£
³Ø¹»¤«¤é2¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿µìÇ÷¾®³Ø¹»ÂÎ°é´Û¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ÎÎý½¬¸å¡¢Í¼Î©¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÇÚÃ£¤ÏÀèÀ¸¤Î¼Ö¤Ç³Ø¹»¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯À¸¤Ï¤º¤ÖÇ¨¤ì¤ÇÊâ¤¤¤Æµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡ÖºÂ¤ê¤Ê¤Ã¤»¡×
4¡Á5¿Í¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¶õ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¡Ö¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Ê¤µ¡¼¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤Ã¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤ò»ß¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ß¤ó¤Ê¾è¤ë¤·¡¢»ä¤â´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾è¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤ÎÊý¤ÏÃËÀ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡ÖºÂ¤ê¤Ê¤Ã¤»¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÂÀÊ¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ß¤ê¤ë»þ¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢µî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÎÎ¹´Û¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤º¤ÖÇ¨¤ì¤ÇºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ç´¥¤«¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î»þ¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥ÈÇ¨¤é¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡Ë¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
