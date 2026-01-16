¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿·Äï»Ò¡É°°ÉÙ»Î¤È¡ÖÍ¥¾¡·èÄêÀï¤·¤¿¤¤¡×°°µÖ¹â¤Î¸åÇÚ¡¦ÁóÉÙ»Î¤¬µÙ¾ìÌÀ¤±¤Î½ø¥Î¸ý¤Ç3Ï¢¾¡
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê5ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Åì½ø¥Î¸ý17ËçÌÜ¤ÎÁóÉÙ»Î¡Ê22¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬É÷¥Î²Ú¡Ê19¡á²¡ÈøÀîÉô²°¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¾¯¤·±¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Äã¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ°ìÊýÅª¤Ê²¡¤·ÅÝ¤·¤Ç²÷¾¡¡£¡ÖÁê¼ê¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÉ¤¤ÁêËÐ¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¾ì½êÏ¢Â³µÙ¾ì¤ò·Ð¤Æº£¾ì½ê¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¡£2023Ç¯½©¾ì½ê¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤äÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢Ìó1Ç¯¤ÎµÙ¾ì¤ò·Ð¤ÆÁ°ÁêËÐ¤«¤éÉü³è¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ½ä¶ÈÃæ¤Î·Î¸Å¤ÇºÆ¤ÓÄË¤á¤¿¡£¡ÖÈ¾·îÈÄ¤ÎË¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É¨¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤Î¸åºÆ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢½©¾ì½ê¤òÁ´µÙ¡£Åì½ø¥Î¸ý19ËçÌÜ¤À¤Ã¤¿Àè¾ì½ê¤Ï7ÈÖÁêËÐ¤À¤±½Ð¾ì¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ6µÙ¤ÇÈÖÉÕ³°Å¾Íî¤òÆ¨¤ì¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï¡ÖÉ¨¤âÄ´»ÒÎÉ¤¤¡×¤È¹¥´¶¿¨¤Ç¡Ö°ú¤¤¤Æ²¼¤¬¤Ã¤¿¤éÉ¨¤ËÉéÃ´¤«¤«¤ë¡£Á°¤Ë½Ð¤ëÁêËÐ¤Ê¤éÄË¤á¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î3ÈÖ¤È¤â¡¢º£¾ì½ê½ø¥Î¸ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿·Äï»Ò¡É¥ª¥Á¥ë¥µ¥¤¥Ï¥ó¤³¤È°°ÉÙ»Î¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇòÀ±¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¿¡£ÁóÉÙ»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ°°ÉÙ»Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦°°µÖ¹â¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¡£°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ËÆþÌç¤·¤¿¤Î¤â¡¢2021Ç¯¶å½£¾ì½ê½éÅÚÉ¶¤ÎÁóÉÙ»Î¤è¤êÀè¤À¤Ã¤¿¡£2019Ç¯½©¤Î´ØÅì¹â¹»ÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿3¿ÍÀ©¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç3°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢°°ÉÙ»Î¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ç¤Î¤Á¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢·ÚÎÌµéÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î±üÃÎµ×¡£°°ÉÙ»Î¤ÈÁóÉÙ»Î¤¬½é¸ý¤«¤éÂ³¤±¤ÆÇòÀ±¤òµó¤²¤¿º£¾ì½ê½éÆü¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¹ñµ»´Û¤Ø´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁóÉÙ»Î¤Ï¡Ö¹â¹»¤ÎÃÄÂÎÀï¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡3Æü´Ö¤È¤â¡¢°°ÉÙ»Î¤Î¼èÁÈ¤Î¸å¤ËÁóÉÙ»Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÀèÇÚ¤¬¤¢¤ó¤ÊÎÉ¤¤ÁêËÐ¼è¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤â¡Ä¡×¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±Éô²°¤ÎÎ¾¼Ô¤ÏËÜ³ä¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤È¤â¤ËÇòÀ±¤ò7¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤ì¤ÐÀé½©³Ú¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£½ø¥Î¸ý¤Ë¤Ï³Ñ³¦ºÇÄ¹¿È1¥á¡¼¥È¥ë97¤ÇËëÆâµé¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤ÄÅ·¾º»³¡Ê21¡á¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¤â¤¤¤ë¤¿¤áÁ´¾¡¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¤ÎÁóÉÙ»Î¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÊÅ·¾º»³¤ò¡ËÅÝ¤·¤¿¤¤¡£°°ÉÙ»Î¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤·¤¿¤¤¡×¤È7ÀïÁ´¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¶¯Å¨·âÇË¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£