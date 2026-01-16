¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçË¤¤Î¹Ö±éÃæ¤Ë¡È¥µ¥¤¥óÎý½¬¡É¡©¤¤¤¸¤áÈ¯³Ð¤Î´Ú¹ñ¿·¿Í¤ÎÐþ´ßÉÔÂ½¤µ
¤¤¤¸¤áÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñµå³¦¡£
¿¶¤ëÉñ¤¤1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤É¤ì¤Û¤É½Å¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö´Ú¹ñÌîµå¤ÏAA¤Ë¶á¤¤¡×ÆüËÜ¤«¤é´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿Åê¼ê
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¤¡¦¥Ç¥Û¤Î¹Ö±éÃæ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾å¤Î¶õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Î¿·¿Í¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤À¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ïº£²ó¤Î¿·¿Í¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÅö»þ¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¸½ºß¡¢Èà¤Ï¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¡£
ËÜÍè¤Ê¤é¼«½Í¤ÈÈ¿¾Ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£¸ø¤Î¾ì¤Ç¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¹¤éµ¿¤ï¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥Ç¥Û¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¡¢³°¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÇÃæ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï²¿¤«¤òÇ®¿´¤Ë½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÂçÀèÇÚ¤Î¶â¸À¤ò°ì¸À°ì¶çÏ³¤é¤µ¤ºÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
ÃëµÙ¤ß¤ËÈà¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¤¿¤¢¤È¡¢´ù¾å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥óÎý½¬¤Îº¯À×¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁáÄ«¤«¤éÂ³¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÃÈ¤«¤¤¼¼Æâ´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤À¤¬¸½ºß¤ÎÈà¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¡£ºÇ¤âÄã»ÑÀª¤Ç¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥µ¥¤¥óÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£
Èà¤Ï12·î½é¤á¡¢ÃéÀ¶ÆîÆ»¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡Ë¶µ°éÄ£¤Î¹ÔÀ¯¿³È½°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ü¸ÂÆâ¤Î½ñÌÌ¼Õºá¤òÍú¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Åö»þ¤Ï·ùµ¿¤Ê¤·¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬Ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆþÃÄ¤¹¤ë¥¥¦¥à¤ÈKBO¤âÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄÂ¦¤Ï¡ÖÆþÃÄÁ°¤Î»öÊÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¨²ü¤ÎÌ¾Ê¬¤äÀ©ºÛ¤Îº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£KBO¤âÂÐºö¤Î¹½ÃÛ¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò¿µ½Å¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó¤ÎÄÀÌÛ¤¬Ä¹°ú¤¯¤Ê¤«¡¢ËÜ»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¡¢Èà¤ÎË¡ÄêÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥¦¥£¥½¥óÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤¿¡£¥¥àÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èï³²¼ÔÂ¦¤«¤éÀè¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÌ²ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÏÂ²ò¤Î¾ì¤Ï³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸í²ò¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¾õ¶·¤¬À°Íý¤µ¤ì¤ì¤Ðµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤½¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾å¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤ÊÂÖÅÙ¤À¡£¹Ö±é¤Î¾ì¤Ç¤ÎÍî½ñ¤¤ä¤è¤½¸«¤Ï¡¢Èà¤¬¤Þ¤À¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î°Õ¼±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¤â¤¦¥×¥í¤À¡£Ìîµå¤Î¼ÂÎÏ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿Í´ÖÀ¤È»ÑÀª¤Ç¼«¤é¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£