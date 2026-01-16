Î©·û¡¦¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¡¡¸á¸å¤Ë¤â¡ÖÀßÎ©¼°¡×³«ºÅÄ´À°
¼¡¤Î½°µÄ±¡ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï15Æü¤Ë¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤ÎÂç¤¤Ê¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬»¿Æ±¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡§
²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµÞ¤¤¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢15Æü¸á¸å¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎ¾ÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤ÏÅöÌÌ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÞ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¸å¡¢ÌîÅÄ¡¦ÀÆÆ£¤ÎÎ¾»á¤¬¿·ÅÞ¤Ç¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Æü¸á¸å¤Ë¤â¿·ÅÞ¤ÎÅÞÌ¾¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¹¤ëÀßÎ©¼°¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢Î©·û¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¿·ÅÞ»²²Ã¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¿·ÅÞ¤Î±Æ¶Á¤ÏÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£