¡¡¤½¤ì¤ÏÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ä«Ì¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»°·¨Àî¡¢¤À¤¤¤À¤¤¿§¤ÎÍ¼Æü¤Ë¤Î¤Þ¤ì°Å¤¯±Ç¤ë¿åÌÌ¡ÊÈþ¡Ë¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤Ï¡¢²È¤ÎÎ¢¤Þ¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¤¬¤¤ÆÂç¤¤ÊÇÈ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ìë¤ÏÂç¾®¤ÎÍ·Á¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¡¢¾®·¿¤ÎÁ¥¤Ï¤ä¤Ï¤ê²È¤ÎÎ¢¡¢¹õ´äÉÕ¶á¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÓò»Ò¡Ê¤Ï¤ä¤·¡Ë¤ä¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤ëµÒ¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬ËèÈÕ¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡Ê³Ú¡Ë¡£
¡¡Âç±«¤ÇÁý¿å¤·¤¿»°·¨Àî¤Ï¡¢°ìÊÑ¤·¤Æ¶²¤í¤·¤¤¹ì²»¡Ê¤´¤¦¤ª¤ó¡Ë¤Ç¹õ´ä¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉÝ¡Ë¡£ÁÄÊì¤Ï¾¼ÏÂ28Ç¯¤Î¿å³²¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¡¢Æ¨¤²½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÉ¬¤º»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¶µ¡Ë¡£¹¬¤¤¡¢ÁÄÊì¤¬Áø¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿å³²¤Ë¤ÏÁø¤ï¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡²È¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë»°·¨Âç¶¶¤È¤È¤â¤Ë¸«¤ë¤Î¤¬»ä¤ÎÃæ¤Î»°·¨Àî¤À¤Ã¤¿¡Ê¾ï¡Ë¡£
¡¡¹â3¤Î²Æ¡¢Åí»³¤Ë½»¤àÍ§¿Í¤ò¾®Þ¼¶¶¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿µ¢¤ê¡£¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤«¤é°ìµ¤¤Ë²¼¤êºä¡£¥Ú¥À¥ë¤«¤éÂ¤ò³°¤·¡¢É÷¤òÁ´¿È¤Ë¼õ¤±¤¿¡£¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤°¤È¸«¤¨Â³¤±¤¿ÃÝÅÄ²Ï¸¶É÷·Ê¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡¢ÀîÁ´ÂÎ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¡£¹¤¤ÀîÉý¡¢¥¥é¥¥é¸÷¤ë¿åÌÌ¡£»°·¨Âç¶¶¤¬±ó¤¯¤Ë¸«¤¨¡¢Àä¤¨¤ºÎ®¤ì¤ë¿å¤ÏÍªÁ³¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ê±Ç¡Ë¡£
¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¾ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¾ð·Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë±Ç²è¤Î°ì¾ìÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê»°·¨Àî¡£¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸«¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤·¤¿¡ÊÎø¡Ë¡£
¡¡º£¤â¤½¤³¤òÄÌ¤ë¤È¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»ä¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡£
¡¡¡ÊÊ¸¡¦ÂçÁÒ¤È¤â¤³¡¢¼Ì¿¿¡¦¹ç¸¶´´ÃÎ¡Ë
¢¨»°·¨Àî¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ç¤¹¡£Âê»ú¤Ï¸åÆ£ÈþÏÂ¤µ¤ó¡£