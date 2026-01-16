¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï¡Ö»ö¸Î¤Ê¤¤³¹¤Ë¡×·è°Õ¿·¤¿¡¡ÆüÅÄ¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´µ§´êº×
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÅÄÅç¤ÎÂç¸¶È¬È¨µÜ¤Ç14Æü¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´µ§´êº×¤¬³«¤«¤ì¡¢»Ô¤äÆüÅÄ½ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢»ÔÌ±¤Ç¹½À®¤¹¤ë»Ô¸òÄÌ»ØÆ³Ââ°÷¤é35¿Í¤¬º£Ç¯1Ç¯¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¸òÄÌ°ÂÁ´¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÌºÌîÈþÃÒ»Ò»ÔÄ¹¤¿¤Á¤¬¡¢¿À»ö¤Ç¶Ì¶ú¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£ÌºÌî»ÔÄ¹¤Ï4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤¬È¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö»Ô¤È¤·¤Æ¤â¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ä¥«¡¼¥Ö¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢»ÔÌ±¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»Ô¤Î°Ñ¾ü¤ò¼õ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÄÌ³Ø»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î¸òÄÌÀ°Íý¤ËÅö¤¿¤ë»Ô¸òÄÌ»ØÆ³Ââ¤Îº´¸Å¹°ÈþÂâÄ¹¤Ï¡Ö»ö¸Î¤Î¤Ê¤¤¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê»Ô¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÅÄ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÆâ¤ÇºòÇ¯µ¯¤¤¿¿Í¿È»ö¸Î¤Ï79·ï¡¢Éé½ý¼Ô¿ô¤Ï96¿Í¡£°ìºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì14·ï¡¢21¿Í¸º¾¯¤·¤¿¡£»à¼Ô¿ô¤Ï5¿Í¤Ç²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¶¶ËÜ´²Ç·½ðÄ¹¤ÏºòÇ¯¤Î»ö¸Î¤ÎÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÅ°Äì¤·¤¿¸òº¹ÅÀÂÐºö¤äÁáÄ«¡¢Í¼¹ï¤Î·Ù²ü¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë