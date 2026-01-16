¡¡·§ËÜ¸©µÄ²ñ¤Ï15Æü¡¢Î×»þ²ñ¤ò³«¤­¡¢¹ñ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ò¼õ¤±¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿½ÂÂÚ¡¦¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹²þÁ±¤äËÉºÒ¡¦¸ººÒ¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ëÁí³Û504²¯8600Ëü±ß¤ÎËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤ÉµÄ°Æ3·ï¤ò¾åÄø¤·¤¿¡£¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸¶°ÆÄÌ¤ê²Ä·è¡¢ÊÄ²ñ¤·¤¿¡£

¡¡Í½»»²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤­¤ë¸Â¤êÂ®¤ä¤«¤Ê»ö¶ÈÃå¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£½ÂÂÚ¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹²þÁ±¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥»¥ß¥³¥ó¥Æ¥¯¥Î¥Ñ¡¼¥¯¡ÊµÆÍÛÄ®¡¢¹ç»Ö»Ô¡Ë¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©À°È÷Èñ¡Ê67²¯2600Ëü±ß¡Ë¤ò·×¾å¡£¹ñÆ»¡¦¸©Æ»¤ÎÀ°È÷¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ»ÜÀß¤ÎËÉºÒ»ö¶È¤Ê¤É¹ñÅÚ¶¯ð×¡Ê¤­¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ï284²¯2800Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£

¡¡¸©¤ÎÆÈ¼«ºö¤È¤·¤Æ¡¢Ç³ÎÁ¹âÆ­¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î»Ù±çºö¡Ê5²¯3100Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¤â·×¾å¤·¤¿¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë