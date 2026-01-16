¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÊ®²Ð¤Îµ²±SNS¤Ç¶¦Í¡¡Åç¸¶»Ô¤ÇÉá¸³Ù¥Í¥Ã¥È¤¬È¯Â¡¡¡ÖºÒ³²¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×20¿Í»²²Ã
¡¡1990Ç¯11·î¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½5Ç¯È¾¤ËµÚ¤ó¤À±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÊ®²Ð¤Îµ²±¤È¶µ·±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¡ÖÉá¸³Ù¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡á¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡×¡ÊÉá¸³Ù¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢Ï¼¤ÎÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¡£¸µÆ±»Ô¿¦°÷¤ÇÆüËÜ²Ð»³³Ø²ñ°÷¤Î¾¾²¼±Ñ¼¤¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬À¤ÏÃ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó20¿Í¤¬»²²Ã¡£¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉá¸³ÙºÒ³²¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð¸³¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¡¢µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Éá¸³Ù¥Í¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Éá¸³ÙºÒ³²¤Î¸ì¤êÉô¤ä´Ñ¸÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¡¢ºÒ²Ò¤Î¼Ò²ñ³Ø¡ÊºÒ³²¼Ò²ñ³Ø¡Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¡£
¡¡Äê´üÅª¤Ë²ñ¹ç¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ»ï¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿É½Î©¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤»¤º¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ß¤¤¤Î³èÆ°¤òÇÄ°®¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤é¼êÅÁ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿´Ë¤ä¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¸ì¤êÉô¤é¤òÁÈ¿¥²½¤¹¤ë¹½ÁÛ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤´¤í¤«¤é°ì¿Í°ì¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ÆÊç¤ê¡¢11·î¤Ë»ÔÆâ¤Î±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤Ç´é¹ç¤ï¤»¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¿¤«¤ò¤¹¤ë²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂç²ÐºÕÎ®¤Ç43¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î3Æü¤ÎÁ°¸å¤Ë¡¢ºÂÃÌ²ñ¤ä°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¾¾²¼¤µ¤ó¼«¿È¡¢2019Ç¯¤«¤éËèÇ¯6·î3Æü¤Ë¡¢¼«¤é½¸¤á¤¿Éá¸³ÙÊ®²Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ä½ñÀÒ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤òµÇ°´Û¤Ç³«ºÅ¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉºÒ°Õ¼±¤Î·¼È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë