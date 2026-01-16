¡Îº´²ì¸©¡Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë´¶À÷¼ÔÁý
¡¡º´²ì¸©¤Ï15Æü¡¢Ä¾¶á1½µ´Ö¡Ê5¡Á11Æü¡Ë¤Ë¸©Æâ24¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï374¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï15¡¦5¿Í¡£Á°½µ¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï22µ¡´Ø¤«¤é235¿Í¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï16¿Í¡£Á°½µ¤Ï22µ¡´Ø¤«¤é4¿Í¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£Á°½µÊó¹ð¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿ÅÁÀ÷À¹ÈÈÃ¡Ê¥ê¥ó¥´ÉÂ¡Ë¤Ï¡¢¸©Æâ12¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é16¿Í¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
