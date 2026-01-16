¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÃÏ°èÂâ°÷¾¾±º¤ËÄê½»¤Ø¡¡¾®¿á¤µ¤ó¡¢ÆÈÎ©¤·¥á¥í¥óÇÀ²È¤Ë¡¡¡Ö¼þ°Ï¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì´èÄ¥¤ì¤¿¡×
¡¡Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô¸æ¿ßÄ®¤ÇÆÃ»º¤Î¥¢¡¼¥ë¥¹¥á¥í¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò3Ç¯´Ö³Ø¤ó¤ÀÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¡¢¾®¿á¡Ê¤³¤Ö¤¡Ë²íÅÍ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Î³èÆ°Êó¹ð²ñ¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢»ÔÌò½ê»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾®¿á¤µ¤ó¤ÏÆ±»Ô¤Ø¤ÎÄê½»¤ò·è¤á¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¥á¥í¥óÇÀ²È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡12·î22Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êó¹ð²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¥á¥í¥óºÏÇÝ¤ÎÊç½¸¤Ë±þ¤¸¤Æ2022Ç¯12·î¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¿á¤µ¤ó¤Ï°¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯Áð´¢¤êµ¡¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡JA¤Ê¤¬¤µ¤À¾³¤¾¾±ºÃÏ¶è¥á¥í¥óÉô²ñ¤ÎÄÔË®É§Éô²ñÄ¹¡Ê53¡Ë¤Ë¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡É¤·¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¦¥¹¤Î1Îó¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£¥Ï¥¦¥¹¤Î½¤Á¶¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤â¼ºÇÔÂ³¤¤Çºî¶È¸úÎ¨¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ÂæÉ÷Èï³²¤â¤¢¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¼«ºî¤Î¥á¥í¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¾Ð´é¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¦Î©¤Æ¤â¾åÃ£¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¡£¼«¿®¤ò¿¼¤á¡¢ÈÎÇä²ñ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¡ÖµîÇ¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¿Çã¤¤¤ËÍè¤¿¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢¾¾±º¤Ç¿·µ¬½¢ÇÀ¤¹¤ë·è¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£Á´5²ó¤Î·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼þ°Ï¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¡£¾¾±º»º¥á¥í¥ó¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÇÀ¶È¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¾±º¤ÎÇÀ¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£ËµÄ°¤·¤¿Í§ÅÄµÈÂÙ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö·Ð±ÄÌÌ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤í¤¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£¡ÊÊ¡ÅÄ¾Ï¡Ë