¡ÎÊ¡²¬¸©¡ÏÎÏ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½ñ220ÅÀ¡¡¸©¹âÊ¸º×¡¡1·î18Æü¤Þ¤ÇÈÓÄÍ»Ô¤ÇÅ¸¼¨
¡¡Âè40²óÊ¡²¬¸©¹â¹»Áí¹çÊ¸²½º×¤Î½ñÆ»Å¸¤¬15Æü¡¢ÈÓÄÍ»ÔÈÓÄÍ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥³¥â¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¸¶ÃæÌé¤ä¼ã»³ËÒ¿å¤Î»í²Î¤ä´Á»í¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÎÏ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë220ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£18Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡¸©Æâ4ÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿220¿Í¤¬´øÝÝ¡Ê¤¤´¤¦¡ËÂç²ñ¡ÊºòÇ¯10·î¡¢²¬³ÀÄ®¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤Î¸ÅÅµ¤ò¼êËÜ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÎ×½ñ¡×¤È¡¢Âç²ñÅöÆü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÁÏºî¡×¤Î2ÉôÌç¤¬¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÊ¸»ú¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤ä¡¢¤«¤¹¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÇÌöÆ°´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿ÎÏºî¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¡¡´øÝÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ÅÊæ¹â1Ç¯¤ÎÏÂÅÄ¼îÎâ¤µ¤ó¤ò´Þ¤àºÇÍ¥½¨¾Þ23¿Í¡¢Í¥½¨¾Þ50¿Í¡¢¾©Îå¾Þ60¿Í¤Î·×133¿Í¤¬Æþ¾Þ¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¡Ê7·î¡Ë¤ä¶å½£Âç²ñ¡Ê6·î¡Ë¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸©¹â¹»·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½Ï¢ÌÁ½ñÆ»ÀìÌçÉô²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎËÌÎ¤ÉÒÇ·¤µ¤ó¡ÊÇîÂ¿ÀÄ¾¾¹â¶µÍ¡¡Ë¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÉô³èÆ°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»ÎÌ¤È´¶À¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å5»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤ÏÆ±4»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¡¡¡Ê¸¶ÅÄ¹îÈþ¡Ë