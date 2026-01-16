¡Îº´²ì¸©¡Ï°å¥±¥¢»ù¸þ¤±±Ç²è¾å±Ç²ñ¡¡¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥ºº´²ì¡×¤Ç2·î8Æü¡¡°å»Õ¤ä´Ç¸î»ÕÂÓÆ±
¡¡¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ä¤¿¤ó¤ÎµÛ°ú¤¬É¬Í×¤Ê°åÎÅÅª¥±¥¢»ù¡Ê°å¥±¥¢»ù¡Ë¤ä¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö±Ç²è¾å±Ç²ñ¡×¤¬2·î8Æü¡¢º´²ì»ÔµðÀªÄ®¤Î¡Ö109¥·¥Í¥Þ¥ºº´²ì¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅÓÃæÆþÂà¾ì²ÄÇ½¤Ç¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤âÂÓÆ±¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¾å¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ëNPOË¡¿ÍAYA¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¼çºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç44ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º´²ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï2²óÌÜ¡£AYA¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¸©¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å±ÇºîÉÊ¤Ï¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¡£¾ÈÌÀ¤ò´°Á´¤Ë¤Ï°Å¤¯¤»¤º¡¢²»ÎÌ¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¤â²¼¤²¤ë¡£AYA¤Ï¡Ö°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¸ä³Ú»ÜÀß¤Ø¤Î³°½Ð¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ØÂÎ¸³³Êº¹¡Ù¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Î¾å±Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¡¢1ÀÊÀé±ß¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¡áQR¥³¡¼¥É¡á¤«¤é¡£¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚ¤Ïº£·î28Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë