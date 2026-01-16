¡Îº´²ì¸©¡Ï¥Ç¥Õ¸ÞÎØ¡¦¶¥±Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë2¸Ä¡¡¶â»ýÁª¼ê¡Ö¼¡¤â¥á¥À¥ë¤ò¡×¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÅâÄÅ»ÔÌò½êË¬Ìä
¡¡ºòÇ¯11·î¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿¶â»ýµÁÏÂÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬1·î7Æü¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢ÊöÃ£Ïº»ÔÄ¹¤ËÆ¼¥á¥À¥ë2¸Ä¤Î³ÍÆÀ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶â»ýÁª¼ê¤ÏÆ±»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢À¸¸å8¥«·î¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¡¢Êö»ÔÄ¹¤Î»Ò¤É¤â¤âÆ±¤¸¥³¡¼¥Á¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò50¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤È400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ä¤é¤¯¤ÆÊÌ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤á¤º¤ËÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Êö»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¸þ°æÂç¹ë¡Ë