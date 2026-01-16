¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¿ÍÊª²è¤Î¿¢¾¾¤µ¤ó¡¡¤ß¤ä¤³Ä®¤ÇºîÉÊÅ¸¡¡1·î25Æü¤Þ¤Ç
¡¡Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤³Ä®ËÄÅ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼·ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î´Û¡×¤Ï³«´Û25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´£ÅÄÄ®½Ð¿È¤Ç¿ÍÊª²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¿¢¾¾¾ÍÇ·¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¡á¾®ÁÒËÌ¶è¡á¤ÎºîÉÊÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£25Æü¤Þ¤Ç¡Ê19ÆüµÙ´Û¡Ë¡£
¡¡¿¢¾¾¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¶µ°éÂçÂ´¶È¸å¡¢Èþ½Ñ¶µÍ¡¤È¤·¤ÆËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤Ë¶ÐÌ³¡£¿ÍÊª²è¤òËÜ³ÊÅª¤ËÉÁ¤Â³¤±¤Æ45Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌýºÌ¤ä¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤ÉÌó150ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£¿¢¾¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÊª¤Ï¤´¤Þ¤«¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤Âêºà¤Ç¡¢½÷À¤ÎÀþ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡17Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¿¢¾¾¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤â³«ºÅ¡£Æ±´Û¡á0930¡Ê33¡Ë6565¡£
¡¡¡Ê¸ÅÄ¹´²¿Í¡Ë
