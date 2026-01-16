Ê¡ÂçÂç¹ê¹â1Ç¯¡¢ÇòÃ«B2Ê¡²¬¤Ø¡¡ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ç²ÃÆþ¡¡¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×V¹×¸¥
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤ÎÊ¡²¬¤Ï15Æü¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤ò2Ï¢ÇÆ¤·¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â1Ç¯¤ÎSFÇòÃ«ÃìÀ¿¡Ê¤Á¤å¤½¤ó¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê16¡Ë¤¬ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï15¡£23Æü¤Î¥Û¡¼¥àÆàÎÉÀï¡Ê¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡»°½Å¸©½Ð¿È¤Ç¿ÈÄ¹194¥»¥ó¥Á¤ÎÇòÃ«¤Ï¾®³Ø3Ç¯¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡Ãæ¡Ê»°½Å¡Ë¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¶¯¹ë¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤Ç1Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£À¾ÃÏ¶è5°Ì¤ÈÄãÌÂ¤¹¤ëÊ¡²¬¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ÇòÃ«¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£