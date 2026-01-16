¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¡Ö¶â¸À¡×¶»¤ËÊÆÂç³ØÄ©Àï¡¡»ØÆ³¼õ¤±¤¿¶å¹ñÂçÉÕ¤Î»°Âð¡Ö¼«¿®¤¢¤ë¡×
¡¡Á´ÎÏ±þ±ç¡ª
¡¡ºò²Æ¤Þ¤Ç¹â¹»Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À3Ç¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âº£½Õ¤«¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¡£ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¡²¬Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿»°Âð¹ª¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢º£½©¤«¤éÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥¢¥ê¥¾¥ÊÂç¤ØÎ±³Ø¤·¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£Æ´¤ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¶â¸À¡×¤ò¶»¤Ë³¤¤òÅÏ¤ê¡¢ÆüÊÆ¤Ç¤Î¥×¥í¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÏÊÆ¤·¤ÆÌîµå¤òÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£»°Âð¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£Âç³ØÆþ³Ø¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ²¼µéÀ¸¤ÈÎý½¬¤¹¤ë3Ç¯À¸¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢»°Âð¤ÏÌÔÊÙ¶¯Ãæ¤À¡£±Ñ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤äÃÏÍý¤Ê¤É¤â³Ø¤Ö¡£¡Öº£¤ÏÌîµå¤è¤ê±Ñ¸ì¤¬Í¥Àè¤Ç¤¹¡×¤È¿·À¸³è¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡1Ç¯¤«¤é¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¼ÆÅÄ»â»Ò¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2Ç¯»þ¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¤â¹Í¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¡¢¿¹°ææÆÂÀÏº¤¬¶ÍÊþ¡ÊÅìµþ¡ËÂ´¶È¸å¤ËÊÆµå³¦Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·ÅÏÊÆ¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»°Âð¤Ï´¶¤¸¤¿¡£
¡¡3Ç¯¿ÊµéÁ°¤ËÆï¾ëÍ´²ð´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ë¤¾¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢¿ôÆü¤Ç·èÃÇ¡£Î±³Ø¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í8¹»¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥¢¥ê¥¾¥ÊÂç¤«¤é¤Ï³ØÈñ¡¢ÎÀÈñ¡¢¿©Èñ¤Ê¤É¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¹¥¾ò·ï¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÌîµåÉô¤Ç¤Ï½é¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã±¿È¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë»°Âð¤òÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¸å²¡¤·¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î²¼½Ü¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤òË¬¤ì¤ÆÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡£Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÖºÇ½é¤ÏÀäÂÐ¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö·¯¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¤«¤²¡£ÆüËÜ¿ÍÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Ç19¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ³Ø¤Ï9·î¡£Âç³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤Ï°ìÈÌ¤Î³ØÀ¸¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Î±³ØÀ¸¤Ç¤âÆÃÊÌ°·¤¤¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Ì´¤ÏÊÆµå³¦¤äÆüËÜµå³¦¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡£»°Âð¤Ï¡Ö¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÄÂÇ·â¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£Â®¤¤µå¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£Ìîµå¤âÊÙ¶¯¤â¡×¤ÈÂç¤¤ÊÄ©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë
¡¡»°Âð¡¡¹ª¿Í¡Ê¤ß¤ä¤±¡¦¤¿¤¯¤È¡Ë2007Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Àîºê»Ô½Ð¿È¡£¶Í¸÷³Ø±à¾®2Ç¯¤Î»þ¡ÖÉðÂ¢ÉÜÃæ¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£6Ç¯»þ¤ËU¡Ý12¡Ê12ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤ê¡¢DeNA¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇNPB12µåÃÄ¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½Ð¾ì¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡Ö²£ÉÍÎÐ¥·¥Ë¥¢¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ5¤ÇÊ¡²¬Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£3Ç¯²Æ¤Ï5ÈÖ»°ÎÝ¤ÇÊ¡²¬Âç²ñ½àÍ¥¾¡¡£¹â¹»ÄÌ»»15ËÜÎÝÂÇ¡£179¥»¥ó¥Á¡¢83¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£