¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¾åÂô¤¬180Åêµå²ó¤Ø3¥«¾ò¡ª¡¡¡µå¿ô¸º¤é¤¹¢7¡¢8³ä¤Î¾õÂÖ°Ý»ý£¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Ê¤¤
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Î¥·¡¼¥º¥ó180Åêµå²ó¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¤é¤Ë3¥«¾ò¤ò²Ý¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿µå¿ô¸º¡£¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£¸ª¡¢Éª¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤ë¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡£ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤Ë¡¢½Å¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µå¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Îý½¬¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤â¸º¤é¤¹¡£ºòµ¨12¾¡¤â¡¢5·î¤ÏÀèÈ¯4ÅÙ¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦00¤Ç¡¢8·î¤Ï4ÀïÁ´¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦73¡£¡ÖÀä¹¥Ä´¤ò1¥«·î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢7¡¢8³ä¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¡×¡£¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ë¹ßÈÄ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ëµó¤²¤¿¡£ºòµ¨¤Ï23»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¹ßÈÄ¤¬4ÅÙ¡£¡Ö¡Ê²ó¤òÅê¤²¤¤ì¤Ð¡ËÃæ·Ñ¤®¤ÎÉéÃ´¤â¸º¤é¤»¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡180Åêµå²ó¤Ï¡ÖÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤·¡Ê¸ÅÁãÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡ËÍ¸¶¤µ¤ó¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤âÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â´Ø·¸¤¹¤ë¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿Êý¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ï¤º¡×¤È2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë°Õ¼±¤â¶¯¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç½é¤á¤ÆºÂ¤Ã¤¿Êá¼êÁê¼ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤âÅê¤²¤¿¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÃË¤¬¡¢Æî¹ñ²Æì¤ÇÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë
