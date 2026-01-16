ÂæÏÑ¡¢ÊÆ¤Ë40Ãû±ßÄ¾ÀÜÅê»ñ¡¡È¾Æ³ÂÎ´ë¶È¡¢ËÇ°×¹ç°Õ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï15Æü¡¢ÂæÏÑ¤È¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2500²¯¥É¥ë¡ÊÌó40Ãû±ß¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÊÆ¹ñ¤ËÄ¾ÀÜÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌÏÈ¤Ç¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤â´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á2500²¯¥É¥ë¤Î¿®ÍÑÊÝ¾Ú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò15¡ó°Ê²¼¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾ÀÜÅê»ñÊ¬¤Î2500²¯¥É¥ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÊ¬Ìî¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¹½ÃÛ¤ä³ÈÂç¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤â¿®ÍÑÊÝ¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç20¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ê¬ÌîÊÌ´ØÀÇ¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤äÌÚºà¤Ø¤Î´ØÀÇ¤â15¡ó°Ê²¼¤È¤¹¤ë¡£ÊÆÀ¯¸¢¤¬¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÍ¥¶ø¤¹¤ë¡£