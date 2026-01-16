¡ÚU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û½à¡¹·è¾¡¤Ï¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÂÐÀï¡¡ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡È2·åÆÀÅÀ¡õÌµ¼ºÅÀ¡É¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹À¤Âå¤¬ÌöÆ°
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£8¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×B¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¹¶¼é¤Ç°ÂÄê¡£½éÀï¤Î¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¤Ï5¡Ý0¤ÎÂç¾¡¡£Âè2Àï¤ÎUAE¤Ï3¡Ý0¤Î¾¡Íø¡£Âè3Àï¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñÆüËÜ¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÇÊÔÀ®¡£¤¹¤Ç¤ËAÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëMFº´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢MFÂç´ØÍ§æÆÁª¼ê¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤é¤¬³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀ©¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢AÁÈ2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó¤È¸½ÃÏ16Æü¤ËÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦½à¡¹·è¾¡¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É
ÆüËÜ¡Ý¥è¥ë¥À¥ó
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ý´Ú¹ñ
¥Ù¥È¥Ê¥à¡ÝUAE
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡ÝÃæ¹ñ
¢¦ÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸·ë²Ì
¾¡ 5¡Ý0 ¥·¥ê¥¢¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡§Âç´ØÍ§æÆ¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð2¡¢ÀÐ¶¶À¥Æä¡¢Æ»ÏÆË¡Ë
¾¡ 3¡Ý0 UAE¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡§ ¥ó¥ï¥Ç¥£¥± ¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡¢Âç´ØÍ§æÆ¡¢¸ÅÃ«É¢²ð¡Ë
¾¡ 2¡Ý0 ¥«¥¿¡¼¥ë¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡§ ¸ÅÃ«É¢²ð¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ë
ÆüËÜ 3¾¡0ÇÔ 10ÆÀÅÀ0¼ºÅÀ(BÁÈ1°Ì)
¥è¥ë¥À¥ó 2¾¡1ÇÔ 4ÆÀÅÀ4¼ºÅÀ(AÁÈ2°Ì)
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ 2¾¡1ÇÔ 4ÆÀÅÀ3¼ºÅÀ(DÁÈ1°Ì)
´Ú¹ñ 1¾¡1ÇÔ1Ê¬ 4ÆÀÅÀ4¼ºÅÀ(CÁÈ2°Ì)
¥Ù¥È¥Ê¥à 3¾¡0ÇÔ 5ÆÀÅÀ1¼ºÅÀ(AÁÈ1°Ì)
UAE 1¾¡1ÇÔ1Ê¬ 3ÆÀÅÀ4¼ºÅÀ(BÁÈ2°Ì)
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó 2¾¡0ÇÔ1Ê¬ 5ÆÀÅÀ2¼ºÅÀ(CÁÈ1°Ì)
Ãæ¹ñ 1¾¡2Ê¬ 1ÆÀÅÀ0¼ºÅÀ(DÁÈ2°Ì)