¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃæ°æ°¡Èþ¤Ï¹â¹»¤Î²ÝÂê¤¤Ã¤Á¤êÄó½Ð¡¡Ã´Ç¤¤¬´¶¿´¡Ö¤³¤ì¤¬¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ïà»þ´Ö¤Î»È¤¤Êýá¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥µ»¤ÈÊÙ³Ø¤ÎÎ¾Î©¤ò°Õ¼±¤·¹°èÄÌ¿®À©¤ÎÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£¸½ºß¤Ï¥Í¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¤Î£²Ç¯À¸¤Ç¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿ÅÐ¹»Æü°Ê³°¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤À¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Î±óÀ¬¤¬Áý¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¡£¡Ö²ÝÂê¤ò·î¤Ë£±²ó½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»î¹ç´ü´Ö¤ÏÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Îý½¬¸å¤È¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ²ÝÂê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¡£Àè·î¤Ï¸ÞÎØ¤ÎÁª¹Í¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤äÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀï¤¦¤Ê¤É¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¿´µ»ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤Ï´ü¸ÂÆâ¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÄó½Ð¡£Ã´Ç¤¤Î¹â¶¶Åí»ÒÀèÀ¸¤ÏËÜ»æ¤Ë¡Ö£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤éÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë£±£²·îÊ¬¤Î²ÝÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Á°¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤ê³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤ËÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÆ±¹»¤¬³«¤¤¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô£±£·£´¿Í¤¬¡Ö¥¢¥ß¿ä¤·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÆÃÀ½¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ãæ°æ¤Ï¡Ö±éµ»¤À¤Ã¤¿¤ê·ë²Ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¸å²ù¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤ÏÌó£²£°Æü¡£»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤¡¢¥á¥À¥ë¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£