¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥¹¥Í¥ë¡õ¥¹¥ß¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡×¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸
¡¡À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¤¬¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤·¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤âÆü¡¹¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥í¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤âº¸ÏÓ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤È¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤àÎ¾¼Ô¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿àÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëá¤¬¡¢º£µ¨³«Ëë¤òÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï¥¹¥Í¥ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¹¥é¥¤¥É·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÌá¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°ìÊ¸¤òÅº¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î£±Ëç¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¹¥ß¥¹¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥ß¥¹¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¡£¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËºÆÅê¹Æ¤·¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡×¤ÈÃ»¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ëº½»þ·×¤Î³¨Ê¸»ú¤âÅº¤¨¤¿¡£¤³¤ÎàÉÃÆÉ¤ßá¤ò»×¤ï¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â°ìµ¤¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¹¥ß¥¹¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥Í¥ë¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¡£º¸¸ª¤Î±ê¾É¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¥¹¥Í¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£¶»î¹ç¤Ç£³¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£¸¡¢£´£±Ã¥»°¿¶¤È°µ´¬¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é£µÇ¯£±²¯£¸£²£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£²£¸£¸²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¸«¹ç¤¦Æ¯¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¹¥ß¥¹¤â·òºß¤À¡££²£°£²£µÇ¯¤Ï£±£±£°»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£¶ÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨£´³ä£´ÎÒ¡¢£Ï£Ð£Ó¡¦£¹£°£±¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤Ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç·è¾¡¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£¶Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¡££³ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃÎ¤ëàÀ¸¤¨È´¤¤Î´éá¤À¡£
¡¡£´µåÃÄ¤Ç£Í£Ì£Â£¹Ç¯£·£¶¾¡¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤È¡¢£Í£Ì£Â£·Ç¯´Ö¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤ßÃåÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤Êá¼ê¡½¡½¡£¤½¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¥ª¥Õ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î°ÂÄê´¶¤½¤Î¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡££³Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÄ©Àï¤Ø¸þ¤±¡¢²¦Ä«¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦£²¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¤ÎÃ»¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢º£µ¨¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡ÖÍ½Ãû¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£