¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×¿·À®¿Í¤Î45¡ó¤¬²óÅú¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤ÏÁ°Ç¯Èæ2.7ÇÜ¤ËµÞÁý¡ª ÇØ·Ê¤Ë²¿¤¬¡©
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄÌÀÀ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢TOKYO FM¤ÎÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖONE MORNING¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 6:00¡Á9:00¡Ë¡£
1·î8Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖYellowHat TODAY¡ÇS KEY NUMBER¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¡ÖÆó½½ºÐ¤Î½¸¤¤¡ÊÀ®¿Í¼°¡Ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô500¿Í¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡Ê¥Þ¥¯¥í¥ß¥ëÄ´¤Ù¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×²óÅú¤¬Á°Ç¯Èæ1.6ÇÜ¤ËµÞÁý
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡×¤¬ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿·À®¿Í¤Î°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÄ´ºº¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿ô»ú¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿20ºÐ¤¬45.2¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤ÎÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1.6ÇÜ¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â56.6¡ó¤È¡¢Á°Ç¯¤Î2.7ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯¤«¤éÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£
º£¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î´Ö¤Ç¡¢Ì¤Íè¤äÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢¿·NISA¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»»Üºö¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸³è¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢¼Ò²ñ¤ÈÇ½Æ°Åª¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Î»ÑÀª¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤½¤â¤½¤â45.2¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ËÍ¤¬20ºÐ¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸½Âå¤Î¿·À®¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡´Ø¿´»ö1°Ì¤Ï¡Ö·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡×¡¢¹â¤Þ¤ë¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×°Õ¼±
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿·À®¿Í¤¬º£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö·ÐºÑ¡¦¶âÍ»À¯ºö¡Ê44.2¡ó¡Ë¡×¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤äÄÂ¶âÄãÌÂ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÀÚ¼Â¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡§47.8¡ó¡Ê¢¨ºÇÂ¿¡Ë
¡ü¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤ò½Å»ë¡§27¡ó¡Ê¢¨2Ç¯¤Ç1.5ÇÜ¤Ë¾å¾º¡Ë
¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÂº½Å¤¹¤ë¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤é¤·¤¤¹çÍýÅª¤Ê»ÑÀª¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡7³ä°Ê¾å¤Ë¡Ö·ëº§´êË¾¡×¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ø°ì¶Ú¤Î¸÷!?
¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£
·ëº§´êË¾¤¬¡Ö¤¢¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï71¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï77.8¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¥æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µÈÅÄ¤¬¡Ö·ëº§¤ä»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¾¯»Ò²½¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¤È¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê°Õ»Ö¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËµÈÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÊý¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·ë¤Ó¡¢¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¿·À®¿Í¤¿¤Á¤Ø²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÈÅÄÌÀÀ¤¡¢¥æ¡¼¥¸
