¡¡ÆÍÁ³¤À¤¬¡¢»ä¤ÏÂÎÎÏ¤â¶ÚÎÏ¤â¤Ê¤¤¡¢52ºÐ¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢ÇÀ²È¤äÍÏÀÜ¹©¤äÅÅµ¤¹©»ö½¾»ö¼Ô¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿³§¤µ¤ó¤ÏÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¤È¤Ë¤«¤¯ÆùÂÎÅª¤Ë¶¯¤¤¡£½Å¤¤¤â¤Î¤ò·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤ë¤·¡¢ÂÎ´´¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±À¤Âå¤É¤³¤í¤«¡¢70Âå¤Î¿Í¡¹¤Ç¤¹¤é¶¯¤¤¡£76ºÐ¤ÎÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ë¤ÏÏÓÁêËÐ¤ò¤¹¤ë¤È2ÉÃ¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Èà¤é¤ÏÆü¡¹¤Î»Å»ö¤äÀ¸³è¤Ç¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ê¸É®¶È¤Î»ä¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Äà¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢½Å¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¤ò±¿¤Ö¤Î¤ËÆñµ·¤¹¤ë¤·¡¢Á¥¤Î¾å¤Ç¤Ï¤è¤í¤á¤¤¤Æ³¤¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¹ø¤ÈµÓ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥«¤òÄà¤ë¾ì¹ç¡¢60m¤Û¤É¤Î¿å¿¼¤Þ¤Ç±ÂÌÚ¡Êµ¿»÷±Â¡Ë¤òÍî¤È¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥ë¤ò´¬¤¯ÅÓÃæ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸«¤«¤±ÅÝ¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤À¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë2026Ç¯1·î¡¢¶á½ê¤Î¥¸¥à¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¶Ú¥È¥ì¤È¿å±Ë¤ò´èÄ¥¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ª¥Ã¥µ¥ó¤ÎÈá°¥¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÀî½ß°ìÏº¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Î¿ÈÂÎ¤ËÌá¤ì¤ë¤«¡Ä¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÉ®¼Ô¤Î¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ÉÂç¶»¶Ú
¶Ú¥È¥ì¤ÏÅØÎÏ¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È
¡¡Ä¹Ç¯¤Î¤â¤ä¤·¤Ã»ÒÀ¸³è¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤ËÂÎ¤ò¼å¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤½éÆü¤ÇÈèÏ«º¤Øà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤Ï¶ÚÆùÄË¤Ç¤¢¤ë¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é½µ¤Ë2¡Á3²ó¤ÏÄÌ¤¤¡¢¾¯¤·¤Ï¶¯¤¤ÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê52ºÐÃË¤¬¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Àè¤Ë·ëÏÀ¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹»ä¤Ï17ºÐ¤«¤é35ºÐ¤Þ¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶ÚÆù¤Î¤¢¤ëÃË¤Ï½÷À¤Ë¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥â¥Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¥µ¥Ü¤ë¤È¶»¤Î¸ü¤ß¡¢ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¶Ú¥È¥ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÅØÎÏ¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¶ÚÆù¤ÏÁý¶¯¤µ¤ì¡¢½Å¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅØÎÏ¤È·ÑÂ³¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¦¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î¡ÖÅìµþÂç³Ø±¿Æ°²ñ¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡õ¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡ÊB&W¡Ë¡×¤¬ÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤À¡£ÅìÂçÀ¸¤Ï·ÑÂ³Åª¤ÊÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¤ò¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤òÁª¤Ö¹çÍýÀ¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÅìÂç¤ÏÌîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ê¡¼¥È¤¬¹Ô¤¯Âç³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÅìÂçÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¶Ú¥È¥ì
¡¡1996Ç¯¡¢»ä¤Ï¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¶Ú¥È¥ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢B¡õW¤ÎÍ§¿Í¡¦T¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤µ¤¡¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤Î¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Åö»þÂÎ½Å58kg¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç118kg¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤ÈT¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¡¢60kgµé¤Ç´ØÅì³ØÀ¸¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Âç²ñ¤Ë½Ð¤¿¤é¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤È¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤¾¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï8·î¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø¤ò³ØÀ¸Ï¢ÌÁ¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹¸¦µæ²ñ¤Î¸åÇÚ¤È2¿Í¤ÇÂç²ñ¤Ë»²²Ã¡£Âç²ñÅöÆü¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤ºÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á2²óÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥ë¡£120kg¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿T¤¬¡Ö¼¡¤Î3²óÌÜ¤ÏºÇ¸å¤À¡£¤ªÁ°¤¬120kg¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µÏ¿¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥¤¤Î110kg¤Ç¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ»öÀ®¸ù¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï´ØÅì5°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¡¢¶Ú¥È¥ì¤Î¥Ä¥é¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£²¿¤·¤í½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤ä¤êÂ³¤±¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¿©»ö¤â¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦Äã»éËÃ¤Î¤â¤Î¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¨¤§¤¤¡¢¤ä¤á¤ë¤ï¡ª¡×¤È·èÃÇ¤·¤Æ¤«¤éºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²æ¤¬¿ÈÂÎ¤òÃ²¤¤Ä¤Ä¤â¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¶Ú¥È¥ì¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼å¤¤¿ÈÂÎ¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£³¤¤ËÍî¤Á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¤Ç¤â¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈ¾±£µïÀ¸³è¡×¤È¤â¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤È¹âÎð¼Ô¤¬¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î²ñ°÷¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â¤½¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯³«»Ï¤·¤¿¥¸¥àÀ¸³è¡¢¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¹¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»´¤á¤Ê¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡¦ÃæÀî½ß°ìÏº¡Ê¶Ú¥È¥ìÃæ¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô